Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИталия. Серия А 2022/2023

Переход Роналду в «Наполи» возможен только на правах аренды

сегодня, 20:12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не заинтересован в переходе в «Наполи» на постоянной основе.

Переход Роналду может состояться только на правах аренды, однако португальца придется убедить в полезности перехода. Фактора участия команды в Лиге чемпионов недостаточно.

Ранее сообщалось, что МЮ хочет подписать нападающего «Наполи».

Все новости
Официально«Ливерпуль» отдал ван ден Берга в аренду в «Шальке»
Сегодня, 20:34 Фото
ОфициальноРегилон — футболист «Атлетико»
Сегодня, 20:19 Фото
СлухиКлюйверт в ближайшее время станет игроком «Фулхэма»
Сегодня, 19:13
Официально«Манчестер Юнайтед» отпустил Ганнибала Межбри в «Бирмингем»
Сегодня, 16:36
ОфициальноКофрие перешёл в «Клермон» на правах аренды
Вчера, 20:09 Фото
Официально«Реал Сосьедад» снова арендовал нападающего «Лейпцига» Серлота
Вчера, 15:19 Фото
Все комментарии
An Jo
An Jo
сегодня в 21:11
С таким "багажом" и состоянием как у Криштиану, вся эта мышиная возня завистников кажется просто смешной.
Elliada
Elliada
сегодня в 20:34
Это точно утка. Здесь всё выставили так, как будто Наполи заинтересован балластом и его еще нужно уговорить. На самом деле всё наоборот.

Балласт 2 месяца ищет клуб и все от него отказываются. Вот правда. У него нет никакого выбора. От него ничего не зависит.

Остался 1 день. Он остается в МЮ. Теперь всё выставит так, как будто никуда не собирался. Не зря объявил, что только через несколько недель расскажет "правду". Нужно время для подготовки
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:17, ред.
Да оставьте вы уже эти вбросы . А Если , может быть... .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 