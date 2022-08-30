Переход Роналду в «Наполи» возможен только на правах аренды

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сегодня, 20:12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в переходе в «Наполи» на постоянной основе.

Переход Роналду может состояться только на правах аренды, однако португальца придется убедить в полезности перехода. Фактора участия команды в Лиге чемпионов недостаточно.