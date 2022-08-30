Переход Роналду в «Наполи» возможен только на правах аренды

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не заинтересован в переходе в «Наполи» на постоянной основе.
Переход Роналду может состояться только на правах аренды, однако португальца придется убедить в полезности перехода. Фактора участия команды в Лиге чемпионов недостаточно.
Ранее сообщалось, что МЮ хочет подписать нападающего «Наполи».
Балласт 2 месяца ищет клуб и все от него отказываются. Вот правда. У него нет никакого выбора. От него ничего не зависит.
Остался 1 день. Он остается в МЮ. Теперь всё выставит так, как будто никуда не собирался. Не зря объявил, что только через несколько недель расскажет "правду". Нужно время для подготовки
Балласт 2 месяца ищет клуб и все от него отказываются. Вот правда. У него нет никакого выбора. От него ничего не зависит.
Остался 1 день. Он остается в МЮ. Теперь всё выставит так, как будто никуда не собирался. Не зря объявил, что только через несколько недель расскажет "правду". Нужно время для подготовки