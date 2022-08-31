«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 34-й минуте защитник «Вест Хэма» Тило Керер отправил мяч в свои ворота, а на 55-й минуте полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек сравнял счёт.
«Тоттенхэм» идёт на 3-м месте (11 очков), «Вест Хэм» занимает 14-е место (4 очка).
Тем более Антошка сказал, что ему ещё пару трансферных окон нужны для раскачки, пусть раскачивается себе) Парик обычно всё равно сезону к третьему ссорится с руководством и уходит, хлопая дверью.
Тем более Антошка сказал, что ему ещё пару трансферных окон нужны для раскачки, пусть раскачивается себе) Парик обычно всё равно сезону к третьему ссорится с руководством и уходит, хлопая дверью.
ВХ приятно удивил, доказав, что они умеют остро контратаковать, и самое главное, на моё удивление - передавать друг другу мяч без брака (в относительном смысле, конечно). По персонам великолепен был Майкл Антонио, который в первом тайме едва не распечатал ворота ТТХ, отправив мячик в штангу достаточно техничным ударом... ну а его голевой чудо-пас между двух соперников на Соучека вызвал у меня просто восторг.
По судейству был (имхо) явный косяк бригады арбитров и ВАР, не поставивших пеналь в ворота ВХ, при игре рукой, после удара Кейна...
Ну а если же брать в целом..., то с выбором матча я не прогадал. Хорошая борьба и игра в целом.
ВХ приятно удивил, доказав, что они умеют остро контратаковать, и самое главное, на моё удивление - передавать друг другу мяч без брака (в относительном смысле, конечно). По персонам великолепен был Майкл Антонио, который в первом тайме едва не распечатал ворота ТТХ, отправив мячик в штангу достаточно техничным ударом... ну а его голевой чудо-пас между двух соперников на Соучека вызвал у меня просто восторг.
По судейству был (имхо) явный косяк бригады арбитров и ВАР, не поставивших пеналь в ворота ВХ, при игре рукой, после удара Кейна...
Ну а если же брать в целом..., то с выбором матча я не прогадал. Хорошая борьба и игра в целом.