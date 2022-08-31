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«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

вчера, 23:44
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 34-й минуте защитник «Вест Хэма» Тило Керер отправил мяч в свои ворота, а на 55-й минуте полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек сравнял счёт.

«Тоттенхэм» идёт на 3-м месте (11 очков), «Вест Хэм» занимает 14-е место (4 очка).

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:00, ред.
Ломал голову, кого из АПЛ смотреть этим вечером, и остановил свой выбор на более менее равных по силе команд.
ВХ приятно удивил, доказав, что они умеют остро контратаковать, и самое главное, на моё удивление - передавать друг другу мяч без брака (в относительном смысле, конечно). По персонам великолепен был Майкл Антонио, который в первом тайме едва не распечатал ворота ТТХ, отправив мячик в штангу достаточно техничным ударом... ну а его голевой чудо-пас между двух соперников на Соучека вызвал у меня просто восторг.

По судейству был (имхо) явный косяк бригады арбитров и ВАР, не поставивших пеналь в ворота ВХ, при игре рукой, после удара Кейна...

Ну а если же брать в целом..., то с выбором матча я не прогадал. Хорошая борьба и игра в целом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:52
Люблю такие новости от соседушек. День Святого Тоттерингэма - праздник важный, и хорошо бы его пораньше в этом сезоне отпраздновать)

Тем более Антошка сказал, что ему ещё пару трансферных окон нужны для раскачки, пусть раскачивается себе) Парик обычно всё равно сезону к третьему ссорится с руководством и уходит, хлопая дверью.
allemz
allemz
вчера в 23:47
Забивали только молотобойцы, а Конте, как обычно, на лезвии ножа
David Young
David Young ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:45
Рады помочь. Всего доброго, и больших успехов в плане конкурса прогнозов в дальнейшем.
Гость
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