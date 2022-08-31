«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вест Хэмом»

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вчера, 23:44

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1) в матче 5-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 34-й минуте защитник «Вест Хэма» Тило Керер отправил мяч в свои ворота, а на 55-й минуте полузащитник «молотобойцев» Томаш Соучек сравнял счёт.

«Тоттенхэм» идёт на 3-м месте (11 очков), «Вест Хэм» занимает 14-е место (4 очка).