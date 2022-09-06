«Лукойл» доверяет Абаскалю и не уволит его из «Спартака» до зимы

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сегодня, 10:05

Новый владелец «Спартака» «Лукойл» предоставил карт-бланш главному тренеру и его тренерскому штабу до зимы.

Новые владельцы также не планируют до этого времени назначать нового спортивного директора. Спортивным блоком будут руководить тренерский штаб, генеральный директор Евгений Мележиков и технический координатор Артем Ребров.