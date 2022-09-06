«Лукойл» доверяет Абаскалю и не уволит его из «Спартака» до зимы

Новый владелец «Спартака» «Лукойл» предоставил карт-бланш главному тренеру Гильермо Абаскалю и его тренерскому штабу до зимы.
Новые владельцы также не планируют до этого времени назначать нового спортивного директора. Спортивным блоком будут руководить тренерский штаб, генеральный директор Евгений Мележиков и технический координатор Артем Ребров.
Бывший владелец тасовал тренеров, как карты в колоде, и новые продолжат эту гнилую политику ? Ну-ну. Если отставка тренера в течение первого сезона всё же произойдёт, я не завидую болельщикам "Спартака" и футболистам команды.
Бывший владелец тасовал тренеров, как карты в колоде, и новые продолжат эту гнилую политику ? Ну-ну. Если отставка тренера в течение первого сезона всё же произойдёт, я не завидую болельщикам "Спартака" и футболистам команды.
Только вот поддержки Абаскалю по усилению состава лично я от Лукойла не замечаю. Тянут кота за хвот и жмут деньги. Это не дело!
Только вот поддержки Абаскалю по усилению состава лично я от Лукойла не замечаю. Тянут кота за хвот и жмут деньги. Это не дело!
В этом сезоне чемпионат до осени...из-за ЧМ...
Зимой 4 месяца отдыха...
Молодой..за 4 месяца по-любому работу найдёт....
Тем более в Лукойле в увольнительной характеристике наверняка напишут "местами гениален"...)))
В этом сезоне чемпионат до осени...из-за ЧМ...
Зимой 4 месяца отдыха...
Молодой..за 4 месяца по-любому работу найдёт....
Тем более в Лукойле в увольнительной характеристике наверняка напишут "местами гениален"...)))
Об этом говорить даже смешно...
Об этом говорить даже смешно...