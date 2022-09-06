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«Лукойл» доверяет Абаскалю и не уволит его из «Спартака» до зимы

сегодня, 10:05

Новый владелец «Спартака» «Лукойл» предоставил карт-бланш главному тренеру Гильермо Абаскалю и его тренерскому штабу до зимы.

Новые владельцы также не планируют до этого времени назначать нового спортивного директора. Спортивным блоком будут руководить тренерский штаб, генеральный директор Евгений Мележиков и технический координатор Артем Ребров.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аспект (раскрыть)
сегодня в 14:27
Ключевые слова "до зимы". А почему не до конца сезона? До зимы (до перерыва) осталось играть меньше двух месяцев. Из-за ЧМ-22 в конце октября на распускать легионеров в сборные. Меня удивило это "до зимы"
Izmar
Izmar
сегодня в 13:10
С десятого места уволят, куда денутся, пиара резко поубавилось, а тренер он никакой, лучше бы Руя оставили.
Аспект
Аспект
сегодня в 12:17
Ну что тут скажешь? И поводов вроде еще нет - ну не успел Абаскаль еще толком накосячить в "Спартаке", но практика не единожды показала уже, что отставка после выданного на долгий период кредита доверия может последовать в ближайшее время. Так что пусть бы рыжий работал спокойно, раз уж взяли - чемпионство нашей команде пока не светит и с самыми топовыми тренерами во главе, а второе место почему не зацепить?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:34
Да вроде поводов для увольнения никаких нет, Спартак выглядит вполне прилично.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:25, ред.
У любого здравомыслящего болельщика сразу возникает вопрос, с какого бодуна начали говорить об отставке тренера "Спартака" ? В какой кудрявой голове какого товарища иногда возникают бредовые мысли по этому поводу ? Всего второе поражение команды, которая с хилым составом занимает лидирующее положение в чемпионате, и сразу отставка? Даже если команда в дальнейшем скиснет, это не повод рассматривать новую кандидатуру на должность ГТ. Дайте Г.Абаскалю поработать хотя бы два года и тогда делайте выводы.
Бывший владелец тасовал тренеров, как карты в колоде, и новые продолжат эту гнилую политику ? Ну-ну. Если отставка тренера в течение первого сезона всё же произойдёт, я не завидую болельщикам "Спартака" и футболистам команды.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:10
А что зимой собираются увольнять? Скорее это уже спартаковская традиция за сезон дважды назначать нового тренера, богатеньких не понять.
112910415
112910415
сегодня в 10:56
и пару хороших игроков прикупить надо !
Vave666
Vave666 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 10:46
Это где? на средиземье мерзнут?? Вместо телевизора, хотелось бы услышать ваши мысли...
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 10:39
Скорее всего к зиме выше спама будут-цска,динамо,зенит,,ростов ,краснодар,может быть даже Сочи
galem72
galem72
сегодня в 10:38
Опять какую-то х***ню вбросил в эфир утиный таблоид.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:38
обычно после таких заявлений Федуна, тренера увольняли через 2-3 недели
makkie
makkie
сегодня в 10:38
Менять сейчас тренера - идиотизм!
Только вот поддержки Абаскалю по усилению состава лично я от Лукойла не замечаю. Тянут кота за хвот и жмут деньги. Это не дело!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:37
Карт-бланш до зимы....))

В этом сезоне чемпионат до осени...из-за ЧМ...
Зимой 4 месяца отдыха...
Молодой..за 4 месяца по-любому работу найдёт....
Тем более в Лукойле в увольнительной характеристике наверняка напишут "местами гениален"...)))
Boricku
Boricku
сегодня в 10:35
Лукойл лучше бы посмотрел как газовик стал лидером - газовые накупили бразильерос, и всё в ажуре.
старина
старина
сегодня в 10:32
Игроков бы ему еще...
cska1948
cska1948
сегодня в 10:29
Осенью доверяют до зимы. Зимой до лета и т.д. Правильно, чтобы не расслаблялся...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:29
Правильное решение,надо дать поработать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:23
Если бы новые владельцы знали о разнице в 4 очка между 1-м и 6-м местом..., они были бы крайне удивлены.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 10:21
Зима близко (с)
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 10:16
Лучше до лета. Этой зимой в европу лучше не возвращаться. Можно замёрзнуть в своём доме
d24a7fmbe57q
d24a7fmbe57q
сегодня в 10:11
И правильно делают
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 10:11
Главное Абаскалю растолкуйте когда у нас зима начинается, а то он может после первой непогоды уже на родину уехать.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:10, ред.
Какой "не уволит до зимы"?

Об этом говорить даже смешно...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 10:06
Главное, что до зимы прозвучало, значит сомнения есть в его гениальности.
Гость
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