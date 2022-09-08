«Фиорентина» не смогла обыграть клуб из Латвии в Лиге конференций

Итальянская «Фиорентина» в стартовом матче группового этапа Лиги конференций не смогла обыграть клуб из Латвии РФШ — ничья 1:1.
Чех Антонин Барак вывел «фиалок» вперёд на 56-й минуте, но РФШ сравнял счёт на 74-й минуте после гола Андрея Илича.
В другом матче группы «Истанбул Башакшехир» разгромил «Хартс» 4:0.
Стоило уйти Кокорину, и фиалки разучились побеждать! потерю своего талисмана во Флоренции еще долго с досады будут вспоминать
Стоило уйти Кокорину, и фиалки разучились побеждать! потерю своего талисмана во Флоренции еще долго с досады будут вспоминать