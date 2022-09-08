«Фиорентина» не смогла обыграть клуб из Латвии в Лиге конференций

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вчера, 21:58

Итальянская «Фиорентина» в стартовом матче группового этапа Лиги конференций не смогла обыграть клуб из Латвии РФШ — ничья 1:1.

Чех Антонин Барак вывел «фиалок» вперёд на 56-й минуте, но РФШ сравнял счёт на 74-й минуте после гола Андрея Илича.

В другом матче группы «Истанбул Башакшехир» разгромил «Хартс» 4:0.