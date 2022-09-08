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«Фиорентина» не смогла обыграть клуб из Латвии в Лиге конференций

вчера, 21:58
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб РФШ (Рига)РФШМатч завершен

Итальянская «Фиорентина» в стартовом матче группового этапа Лиги конференций не смогла обыграть клуб из Латвии РФШ — ничья 1:1.

Чех Антонин Барак вывел «фиалок» вперёд на 56-й минуте, но РФШ сравнял счёт на 74-й минуте после гола Андрея Илича.

В другом матче группы «Истанбул Башакшехир» разгромил «Хартс» 4:0.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:22
Так и вижу хитрую усмешку Шурика Кокорина расслабляющегося у бассейна на Кипре.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:05
Казус какой то с фиалками случился.
протон
протон
вчера в 22:00
Зря они Санька выперли, все, ноу пати
Стоило уйти Кокорину, и фиалки разучились побеждать! потерю своего талисмана во Флоренции еще долго с досады будут вспоминать
протон
протон
вчера в 21:59
РФШ красавцы!
Гость
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