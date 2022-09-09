«Бегемот — сказочник». Салихова — о словах Гурцкая про Конте в «Спартаке»

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сегодня, 08:39

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова агента Тимура Гурцкая, который заявил, что в 2014 году «красно-белые» хотели пригласить на должность главного тренера. Итальянский специалист запросил 100 млн евро на трансферы, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а также 40-50 млн евро для победы в РПЛ . Федун посчитал, что «Спартак» и так располагает сильным составом, поэтому пригласил Мурата Якина.