«Бегемот — сказочник». Салихова — о словах Гурцкая про Конте в «Спартаке»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова агента Тимура Гурцкая, который заявил, что в 2014 году «красно-белые» хотели пригласить Антонио Конте на должность главного тренера. Итальянский специалист запросил 100 млн евро на трансферы, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а также 40-50 млн евро для победы в РПЛ. Федун посчитал, что «Спартак» и так располагает сильным составом, поэтому пригласил Мурата Якина.
Бегемот — сказочник. То, о чем он говорит с чужих слов, было в другой стране, с другими людьми и другими условиями. А так — все верно. Ждем новые байки!