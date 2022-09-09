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«Бегемот — сказочник». Салихова — о словах Гурцкая про Конте в «Спартаке»

сегодня, 08:39

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала слова агента Тимура Гурцкая, который заявил, что в 2014 году «красно-белые» хотели пригласить Антонио Конте на должность главного тренера. Итальянский специалист запросил 100 млн евро на трансферы, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а также 40-50 млн евро для победы в РПЛ. Федун посчитал, что «Спартак» и так располагает сильным составом, поэтому пригласил Мурата Якина.

Бегемот — сказочник. То, о чем он говорит с чужих слов, было в другой стране, с другими людьми и другими условиями. А так — все верно. Ждем новые байки!

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:38
В зоопарке межвидовой скандал : Тощая корова оскорбила бегемота.
Ждут рефери-льва.
ballak144
ballak144 ответ старина (раскрыть)
сегодня в 10:34
Весело, чего такого то?)
112910415
112910415
сегодня в 10:32
хотелось бы подробностей )
sten312
sten312
сегодня в 09:43
Зарема бросай своего Арнольдыча,с Тимуром стали бы не плохой парой...Родишь ему пару-тройку абхазят,у тебя это на раз-два...Да и авторитет Гурцкая уничтожишь как и Федуна...
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 09:20
150 млн на трансферы в РПЛ...
ВАУ было бы)))
старина
старина
сегодня в 09:07
Эти хрен когда угомонятся.Как и Червиченко с Мостовым
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 09:03
Ещё хочу Зарему, тихо без нее).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:57
Оба они под стать друг другу...
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