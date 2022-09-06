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Черевченко — ещё один кандидат на должность нового тренера «Факела»

вчера, 17:33

«Факел» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Олега Василенко.

По данным источника, воронежский клуб рассматривает вариант с назначением экс-наставника «Химок» Игоря Черевченко.

Ещё одним кандидатом на пост тренера «Факела» является Сергей Юран.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:06
Господи ,ну сколько же можно перемешивать тренерское го .........вно в РПЛ ? Уже даже не смешно !
LOpp
LOpp
вчера в 18:56
Сначала Юран, а через месяц Черевченко
shlomo
shlomo
вчера в 17:54
И зачем это? С таким составом НИКТО не справился бы лучше Василенко. Команда по крайней мере имела какое то лицо. А теперь пойдет идиотизм. Тьфу. Опять чинуши небось влезли. Спартак с ЦСКА не обыграли. Как же е мое так?

По одной версии Юран, по другой Черевченко. Они там что, нашли записную книжку Терюшкова с двумя фамилиями? А Юран уже возглавил половину РПЛ после Химок, включая Химки. Тяжело, наверное, тренировать по 5 клубов сразу...:)))

Ну а так что, атакующая карета Факела превратится в Автобус при любом тренере...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:43
Черевченко реально.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:37
Юран то на мой взгляд получше было бы
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 17:34
Удачи ему.
Гость
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