Черевченко — ещё один кандидат на должность нового тренера «Факела»

«Факел» находится в поисках нового главного тренера после увольнения Олега Василенко.
По данным источника, воронежский клуб рассматривает вариант с назначением экс-наставника «Химок» Игоря Черевченко.
Ещё одним кандидатом на пост тренера «Факела» является Сергей Юран.
По одной версии Юран, по другой Черевченко. Они там что, нашли записную книжку Терюшкова с двумя фамилиями? А Юран уже возглавил половину РПЛ после Химок, включая Химки. Тяжело, наверное, тренировать по 5 клубов сразу...:)))
Ну а так что, атакующая карета Факела превратится в Автобус при любом тренере...
По одной версии Юран, по другой Черевченко. Они там что, нашли записную книжку Терюшкова с двумя фамилиями? А Юран уже возглавил половину РПЛ после Химок, включая Химки. Тяжело, наверное, тренировать по 5 клубов сразу...:)))
Ну а так что, атакующая карета Факела превратится в Автобус при любом тренере...