Тухель просил «Челси» подписать четырех игроков, клуб не купил ни одного

Стало известно, почему между руководством «Челси» и бывшим тренером Томасом Тухелем возникли разногласия.
Тухелю для усиления состава нужны были 4 игрока: Матейс де Лигт, Преснел Кимпембе, Френки де Йонг и Рафинья. Никого из них «Челси» так и не купил. При этом руководство собиралось подписать Жюля Кунде и Криштиану Роналду, но Тухелю они были не нужны.
Бывший тренер Челси Томас Тухель был прав. Нужны были не только защитники, но требовалось как минимум два игрока в линии нападения.
Один Стерлинг им не поможет. Правильно сделали: Лукаку и Вернер теперь играют в других командах, в Челси не играли с акцентом. Но кто-то должен играть с Стерлингом?
Матейс де Лигт выбрал Баварию, изначально не хотел играть за Челси, когда еще не был игроком Ювентуса. Преснел Кимпембе мог бы, де Йонг мог бы...
Ну как-то так, как Конте с Интером. Тренеру нужны игроки, а руководство хочет старика... Что сказать, удачи, Тухель!
Бывший тренер Челси Томас Тухель был прав. Нужны были не только защитники, но требовалось как минимум два игрока в линии нападения.
Один Стерлинг им не поможет. Правильно сделали: Лукаку и Вернер теперь играют в других командах, в Челси не играли с акцентом. Но кто-то должен играть с Стерлингом?
Матейс де Лигт выбрал Баварию, изначально не хотел играть за Челси, когда еще не был игроком Ювентуса. Преснел Кимпембе мог бы, де Йонг мог бы...
Ну как-то так, как Конте с Интером. Тренеру нужны игроки, а руководство хочет старика... Что сказать, удачи, Тухель!
Понятно ведь что ни один клуб не сможет заполучить всех игроков, так ведь не бывает.
Еще в прошлом сезоне Челси хотел сменить Тухеля так как Челси выпал из чемпионской гонки. Даже вроде были слухи о приглашении Бенитеса, который смог бы улучшить ситуацию в клубе.
Надо признавать поражение в матчах, так и здесь Тухелю нужно признать увольнение, а не обвинять других, возможно так будет легче переосмыслить ситуацию в другом клубе, где требования могут быть такими.
Понятно ведь что ни один клуб не сможет заполучить всех игроков, так ведь не бывает.
Еще в прошлом сезоне Челси хотел сменить Тухеля так как Челси выпал из чемпионской гонки. Даже вроде были слухи о приглашении Бенитеса, который смог бы улучшить ситуацию в клубе.
Надо признавать поражение в матчах, так и здесь Тухелю нужно признать увольнение, а не обвинять других, возможно так будет легче переосмыслить ситуацию в другом клубе, где требования могут быть такими.