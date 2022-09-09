Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тухель просил «Челси» подписать четырех игроков, клуб не купил ни одного

вчера, 17:50

Стало известно, почему между руководством «Челси» и бывшим тренером Томасом Тухелем возникли разногласия.

Тухелю для усиления состава нужны были 4 игрока: Матейс де Лигт, Преснел Кимпембе, Френки де Йонг и Рафинья. Никого из них «Челси» так и не купил. При этом руководство собиралось подписать Жюля Кунде и Криштиану Роналду, но Тухелю они были не нужны.

Все новости
В «Боруссии» объяснили, почему клуб отказался от подписания Роналду
Вчера, 18:43
СлухиМариано Диас хочет продлить контракт с «Реалом»
Вчера, 16:48
Слухи«Челси» вернётся к варианту с подписанием Йошко Гвардиола в январе
Вчера, 11:09
Полузащитник «Шахтёра» Мудрик заявил, что готов перейти в «Арсенал»
Вчера, 10:02
Кариус может перейти в «Ньюкасл»
08 сентября
Мбаппе мимо «Реала», а Роналду не в «Челси». Трансферные саги с многоточиями
08 сентябряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:08
Де Лигт и Рафинья сами НЕ захотели переходить в Челси. Голландец предпочёл выигрывать из года в год Бундес Лигу с Баварией, а Рафинья фанат Барселоны, Лидс то как раз таки принял предложение Челси, а его же агент Деку пристроил его в Испанию по желанию самого же игрока, которому не нравилось в Англии.
Кимпембе ПСЖ отказался продавать, да и вообще у ПСЖ практически невозможно купить игрока, которого они не желают отпускать.
Де Йонг, по нему вообще мутная история в Барселоне.
И как надо было везти этих игроков в Англию? Разве что только силой...
Тухеля уволили рановато, я как и писал ранее дал бы ещё 3-4 недели на исправление ситуации, но, и правда такова, что после развода в апреля со своей женой Томас стал очень нервным, о чем многие и писали. Да и тот же конфликт с Конте на ровном месте по сути
Tex
Tex
вчера в 20:31
Совсем недавно отдельные посетители этого сайта активно рассказывали, что Тухелю накупили всех кого он хотел, а он ничего не добивается. Смешно было читать тогда, если учесть, кем укрепились. Сейчас возможно для всех станет понятней, что за клоуны в руководстве
ДСА
ДСА
вчера в 20:11
И тут Роналду прокатили.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:07
Теперь Челси остался и без этих 4-х игроков, и без Роналду и Кунде. А теперь и без тренер
pomor45
pomor45
вчера в 20:06
Характер проявил и это достойно уважения. Следующий, кто наймёт Тухеля, должен будет уважать его позицию.
pbspmmry89nt
pbspmmry89nt
вчера в 20:00
Ну и ну,....
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:56
Тухель топ тренер и долго без работы не просидит.
azkan
azkan ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 19:46
А сейчас как выгнали? Так же, как играли с Лидсом, Сотон и Загребом.
azkan
azkan ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
вчера в 19:38, ред.
)) Тогда какие претензии к руководству? Рафинья выбрал Барсу, Де Лигт Баварию.
Тухель то должен был знать что эти игроки хотят, прежде чем требовать именно их.
Все вопросы к Тухелю получается?
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:06, ред.
С Тухелем хотели расстаться еще в прошлом сезоне при Абрамовиче. Причина не в американцах или в русских и политика тут не при чем. Руководству еще в прошлом сезоне было видно что команда не играет как чемпион, а Тухелю купили Лукаку которого он и хотел и Грановская все сделала для того чтобы купить ему центрфорварда. Да с Холландом не получилось, но купили Лукаку которого и хотел Тухель. В итоге Грановская уходит так как возникли сомнения в селекции у Боэлли, а Тухель тоже должен нести ответственность. Тем более ему купили еще игроков. Вы думаете что все эти игроки изменили бы что-то в игре, если сама игра не была чемпионской даже в матче с Брентфордом. А если не купили Кулибали? А если купили Роналду? История получилась бы еще более запутанной.
Понятно ведь что ни один клуб не сможет заполучить всех игроков, так ведь не бывает.
Еще в прошлом сезоне Челси хотел сменить Тухеля так как Челси выпал из чемпионской гонки. Даже вроде были слухи о приглашении Бенитеса, который смог бы улучшить ситуацию в клубе.
Надо признавать поражение в матчах, так и здесь Тухелю нужно признать увольнение, а не обвинять других, возможно так будет легче переосмыслить ситуацию в другом клубе, где требования могут быть такими.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:42, ред.
Я не понимаю, в чем логика руководства «Челси»?

Бывший тренер Челси Томас Тухель был прав. Нужны были не только защитники, но требовалось как минимум два игрока в линии нападения.

Один Стерлинг им не поможет. Правильно сделали: Лукаку и Вернер теперь играют в других командах, в Челси не играли с акцентом. Но кто-то должен играть с Стерлингом?

Матейс де Лигт выбрал Баварию, изначально не хотел играть за Челси, когда еще не был игроком Ювентуса. Преснел Кимпембе мог бы, де Йонг мог бы...

Ну как-то так, как Конте с Интером. Тренеру нужны игроки, а руководство хочет старика... Что сказать, удачи, Тухель!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:42
Лучше там уже не будет,Тухелю респект
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:40
Что там смотреть, ничего не сделает, не дадут времени.
Вот Артете дали, результат на лицо
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:39
Ну в целом Челси в это то чудил конкретно, думали, что как в симуляторе всех купят и не подготовили альтернативы. А тухеля можно понять в целом , не заслуженная отставка, я считаю. Но дело видимо реальн за пределами футбольного поля. Всё-таки не так уж сильно Тухель провалился с учётом всего, что произошло под конец то
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:38, ред.
А попросили самого тренера...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 18:29
Уважение Тухелю за то, что не прогнулся. Подписав Роналду, Томаса выгнали бы потом с позором еще. Уверен, что без работы он долго не будет, хоть и не люблю его тактику.
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:27
Зря его убрали
Elliada
Elliada
вчера в 18:13
У тренера свой план на сезон. Под этот план он подбирает себе игроков. А ему хотели навязать Кунде и балласта. Насчет Кунде не знаю, но с балластом он точно до конца сезона не протянул бы. В общем, изначально был обречен. Посмотрим, что Поттер сделает
adrianes
adrianes
вчера в 18:03
Тухель хотел Захаряна,но дорого.
allemz
allemz
вчера в 17:54
Ну вот, а некоторые еще умудрялись спорить и еще ниже опускать Тухеля. Может и хорошо, что ушел от американца, пусть Писарев у него работает
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 