Тухель просил «Челси» подписать четырех игроков, клуб не купил ни одного

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вчера, 17:50

Стало известно, почему между руководством «Челси» и бывшим тренером Томасом Тухелем возникли разногласия.

Тухелю для усиления состава нужны были 4 игрока: , , и . Никого из них «Челси» так и не купил. При этом руководство собиралось подписать и , но Тухелю они были не нужны.