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Пономарёв: «То, что сделали с ЦСКА в межсезонье, даёт свои плоды»

сегодня, 00:23

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о текущем уровне игры «армейцев».

Игра с «Краснодаром» очень понравилась. То, что сделали с ЦСКА в межсезонье, даёт свои плоды. Команда укрепилась. Очень грамотно все сделали. И Чалов заблистал, приятно смотреть стало. Он возмужал и стал играть в комбинационный футбол. Здорово, что он поиграл в Швейцарии и понял, что это такое. Так что команда мне понравилась. Оборона здорово смотрится, полузащита вообще выше всяких похвал. Так что мы создадим здоровую конкуренцию «Зениту». И мы их обыграем обязательно в домашнем матче.

Состав у ЦСКА сейчас намного сильнее, чем у «Зенита». Это несомненно. По линиям если брать. Оборона главное, а она стала действовать грамотно. А с Акинфеевым все в порядке. Сейчас и Дивеев хорошо играет, и Виллиан Роша есть, и Милан Гайич. Серб вообще очень сильный парень. Он играет без фолов, а это очень важно. Он не создаёт опасность. А те, кто косят по ногам и толкают в спину, идиоты. Так что ЦСКА мне нравится сейчас. Такой хорошей команды я давно не видел.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:30, ред.
Когда в доме есть хозяин, и в доме всё ладно и дела идут в гору !
Удачи ЦСКА.
drug01
drug01
сегодня в 01:56
Итоги рано подводить
FenixSL
FenixSL
сегодня в 00:33
наконец то
3 россиянина в составе, вот и результат
очередное подтверждение громадной разницы в уровнях игры
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:28
Видна плодотворная работа Федотова!
Гость
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