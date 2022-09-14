Пономарёв: «То, что сделали с ЦСКА в межсезонье, даёт свои плоды»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о текущем уровне игры «армейцев».

Игра с «Краснодаром» очень понравилась. То, что сделали с ЦСКА в межсезонье, даёт свои плоды. Команда укрепилась. Очень грамотно все сделали. И Чалов заблистал, приятно смотреть стало. Он возмужал и стал играть в комбинационный футбол. Здорово, что он поиграл в Швейцарии и понял, что это такое. Так что команда мне понравилась. Оборона здорово смотрится, полузащита вообще выше всяких похвал. Так что мы создадим здоровую конкуренцию «Зениту». И мы их обыграем обязательно в домашнем матче.