Беллингхэм — о «Манчестер Сити»: «Так играют великие команды»

Футболист дортмундской «Боруссии» дал комментарий после матча с «Манчестер Сити».

В данный момент трудно отыскать позитив. Я опустошен. Мы были в 15 минутах от успеха, но таков футбол против сильнейших команд. Важно, чтобы мы пришли в себя к выходным.

Так играют великие команды. Ты не даешь им вздохнуть, а они забивают из ниоткуда, склоняя чашу весов на свою сторону. Холанд не всегда в игре, но стоит ему дать передышку, и он забьет.

Мы осознавали, что большую часть игры мы будем оставаться без мяча. 15 минут в конце второго тайма для «Сити» было достаточно, чтобы смести нас со своего пути.