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Беллингхэм — о «Манчестер Сити»: «Так играют великие команды»

сегодня, 07:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 1Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

Футболист дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм дал комментарий после матча с «Манчестер Сити».

В данный момент трудно отыскать позитив. Я опустошен. Мы были в 15 минутах от успеха, но таков футбол против сильнейших команд. Важно, чтобы мы пришли в себя к выходным.

Так играют великие команды. Ты не даешь им вздохнуть, а они забивают из ниоткуда, склоняя чашу весов на свою сторону. Холанд не всегда в игре, но стоит ему дать передышку, и он забьет.

Мы осознавали, что большую часть игры мы будем оставаться без мяча. 15 минут в конце второго тайма для «Сити» было достаточно, чтобы смести нас со своего пути.

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qwjt6v2f226k
qwjt6v2f226k
сегодня в 09:48
Всё решили замены у Сити они есть,а у Боруссии нет
Гость
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