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Осинькин: «Коваленко ещё надо развиваться, становиться лидером в Самаре»

сегодня, 19:30

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о профессиональном росте игрока команды Александра Коваленко.

Сейчас в «Крыльях Советов» ему удобнее расти, чем где бы то ни было. Есть, конечно, клубы более статусные, с более сильными футболистами, но сегодня Саша здесь на своём месте. Играл бы он столько времени в других командах — не факт. Сейчас ему надо пройти этот этап. Коваленко уже полноценный игрок «Крыльев», но ещё всё-таки не лидер. Ему ещё надо развиваться, прибавлять, становиться лидером в Самаре, чтобы потом быть конкурентоспособным в других клубах.

У нас коллектив молодой, весёлый — много шуток, подколов на эту тему. Саша и сам любит пошутить над другими, но естественно, что все эти шуточки возвращаются к нему. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы он адекватно понимал, что он может на поле, а что — ещё нет. Постараемся сделать так, чтобы ему ничего не мешало в индивидуальном росте. Пока всё вроде бы складывается хорошо.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:47
Удачи Осинькину и КС
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:32
Этот тренер до ведёт до ума...
Гость
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