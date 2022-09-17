Семшов: «В „Торпедо“ поспешили с отставкой Бородюка»

высказался о выступлении «Торпедо» в текущем сезоне.

Пока невыразительно. «Торпедо» не было готово к РПЛ . Когда ты выходишь из Первой лиги, тебе нужны усиления. Свежая кровь команде нужна, нужны футболисты с опытом игры в РПЛ . Плюс, на мой взгляд, в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем.