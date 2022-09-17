Семшов: «В „Торпедо“ поспешили с отставкой Бородюка»

Игорь Семшов высказался о выступлении «Торпедо» в текущем сезоне.
Пока невыразительно. «Торпедо» не было готово к РПЛ. Когда ты выходишь из Первой лиги, тебе нужны усиления. Свежая кровь команде нужна, нужны футболисты с опытом игры в РПЛ. Плюс, на мой взгляд, в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем.
Сейчас, к примеру, заиграет нормально Торпедо, начнет брать очки - можно сказать, вот, правильно уволили. А может при Бородюке к этому времени заиграли бы еще лучше, кто знает. Или в случае провала можно также говорить - зря уволили, а кто знает, как было бы если бы оставили. Но Семшов говорит, что зря уволили, и в то же время что команда не готова к РПЛ. А кто её должен был готовить?
Сейчас, к примеру, заиграет нормально Торпедо, начнет брать очки - можно сказать, вот, правильно уволили. А может при Бородюке к этому времени заиграли бы еще лучше, кто знает. Или в случае провала можно также говорить - зря уволили, а кто знает, как было бы если бы оставили. Но Семшов говорит, что зря уволили, и в то же время что команда не готова к РПЛ. А кто её должен был готовить?