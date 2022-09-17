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Семшов: «В „Торпедо“ поспешили с отставкой Бородюка»

сегодня, 08:58

Игорь Семшов высказался о выступлении «Торпедо» в текущем сезоне.

Пока невыразительно. «Торпедо» не было готово к РПЛ. Когда ты выходишь из Первой лиги, тебе нужны усиления. Свежая кровь команде нужна, нужны футболисты с опытом игры в РПЛ. Плюс, на мой взгляд, в клубе поспешили с отставкой Бородюка. Роль тренера огромна. Это сильно повлияло на результаты в дальнейшем.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:27, ред.
Никто теперь точно не ответит на вопрос правильно или неправильно поступило руководство Торпедо уволив Бородюка.

Сейчас, к примеру, заиграет нормально Торпедо, начнет брать очки - можно сказать, вот, правильно уволили. А может при Бородюке к этому времени заиграли бы еще лучше, кто знает. Или в случае провала можно также говорить - зря уволили, а кто знает, как было бы если бы оставили. Но Семшов говорит, что зря уволили, и в то же время что команда не готова к РПЛ. А кто её должен был готовить?
Naherger
Naherger
сегодня в 11:26
Припозднились,я бы сказал. А точнее,ошиблись с его назначением
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 11:06
Да, да, может быть.
Capral
Capral
сегодня в 10:16
Безусловно поспешили. Человек готовил команду, знал возможности каждого игрока. И что вообще смешно, провел несколько туров, и, тут же отставка. Про слабый состав и говорить не приходится.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:07
Скорее всего!
Союзник противников
Союзник противников ответ Bastardo (раскрыть)
сегодня в 10:06
...а тренер в этом случае "причём",или "ни при чём"??? Ведь я веду речь о противоречиях в высказывании Семшова.Мы ведь не говорим о "Факеле",как о преждевременном проекте,хотя его достижения не далеко ушли от достижений "Торпедо".Хотя за 9 туров -на 6 очков впереди-это много,но Василенко тоже уже нет,как я понимаю...
Bastardo
Bastardo ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 09:53
Суть даже не в том, что имея хороший уровень по дефолту не можешь проигрывать всем подряд, а в том, что у них нет ни уровня, ни нужных результатов.
edbg2k8tx8yt
edbg2k8tx8yt
сегодня в 09:19
Время покажет
Futurista
Futurista
сегодня в 09:12
В Торпедо посмешили...
uckbxht7vbu5
uckbxht7vbu5
сегодня в 09:04
это все потому что руководство клуба далеко от футбола...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:03
Так "поспешили",или результат игры определила "огромная роль тренера"??? Команда может проигрывать всем,но показывать определённый уровень игры,подтверждающий её право играть на более высоком уровне организации.
Гость
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