У Дзагоева были варианты продолжения карьеры в ОАЭ, Турции и Катаре

Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева, рассказала о том, какие варианты продолжения карьеры были у ее клиента, когда тот покинул ЦСКА.
Три месяца без команды Алан был собран, много работал и не сомневался в том, что продолжит карьеру. Знаю, что его представители вели переговоры с клубами из Турции, Катара, ОАЭ. Желание уехать было большое, но до конкретики не дошло.
Про «Аланию» скажу так: там было больше разговоров в медиа, чем реальных действий руководства для подписания контракта.
Реалии привели его в Рубин. Удачи тебе Алан !
Реалии привели его в Рубин. Удачи тебе Алан !