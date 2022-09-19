У Дзагоева были варианты продолжения карьеры в ОАЭ, Турции и Катаре

Дарья Арсланова, PR -менеджер полузащитника «Рубина» , рассказала о том, какие варианты продолжения карьеры были у ее клиента, когда тот покинул ЦСКА .

Три месяца без команды Алан был собран, много работал и не сомневался в том, что продолжит карьеру. Знаю, что его представители вели переговоры с клубами из Турции, Катара, ОАЭ . Желание уехать было большое, но до конкретики не дошло.

Про «Аланию» скажу так: там было больше разговоров в медиа, чем реальных действий руководства для подписания контракта.