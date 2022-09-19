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У Дзагоева были варианты продолжения карьеры в ОАЭ, Турции и Катаре

сегодня, 16:36

Дарья Арсланова, PR-менеджер полузащитника «Рубина» Алана Дзагоева, рассказала о том, какие варианты продолжения карьеры были у ее клиента, когда тот покинул ЦСКА.

Три месяца без команды Алан был собран, много работал и не сомневался в том, что продолжит карьеру. Знаю, что его представители вели переговоры с клубами из Турции, Катара, ОАЭ. Желание уехать было большое, но до конкретики не дошло.

Про «Аланию» скажу так: там было больше разговоров в медиа, чем реальных действий руководства для подписания контракта.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:00
На своей родине всегда лучше, спокойнее да и надёжнее.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:45
Дела давно минувших дней, предание старины глубокой
Реалии привели его в Рубин. Удачи тебе Алан !
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:40
Нечего ему делать кроме Рубина
Гость
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