Новосельцев: «Моя профессиональная карьера на паузе»

Экс-защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев рассказал о текущем состоянии своей футбольной карьеры.
Я еще не объявлял о завершении карьеры, пока я в Медиалиге. Моя профессиональная карьера на паузе. Если будет интересное предложение, рассмотрю его. Этим летом у меня были предложения, но они все мне не понравились.
Были предложения не только из России. Мной интересовался «ЧФР Клуж», команда из Сегунды Б и клубы из других любопытных стран, но не получилось. Скажем так, из-за технических моментов. Предложения, которые были из России, мне тоже не понравились.
Ладно хоть не сказал, что Барса звала...:))) Видимо только Бердыев умел найти
подход к нему (Бердыев - это Папа Карло, который из поленьев делал футболистов....:)
Ну а так что, это тот который на черненькой баскетболистке женился и пиарился с преклонением колена то ли на футболе то ли на баскетболе и потом бросил её с ребёнком и с алиментами морозит. Так что это бумеранг Ване летит за "отцовство". Мне кажется после той истории с отцовством и его поведением на него многие начали смотреть по-другому. Плохо жить без головы.
Ладно хоть не сказал, что Барса звала...:))) Видимо только Бердыев умел найти
подход к нему (Бердыев - это Папа Карло, который из поленьев делал футболистов....:)
Ну а так что, это тот который на черненькой баскетболистке женился и пиарился с преклонением колена то ли на футболе то ли на баскетболе и потом бросил её с ребёнком и с алиментами морозит. Так что это бумеранг Ване летит за "отцовство". Мне кажется после той истории с отцовством и его поведением на него многие начали смотреть по-другому. Плохо жить без головы.