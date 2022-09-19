Новосельцев: «Моя профессиональная карьера на паузе»

Экс-защитник тульского «Арсенала» рассказал о текущем состоянии своей футбольной карьеры.

Я еще не объявлял о завершении карьеры, пока я в Медиалиге. Моя профессиональная карьера на паузе. Если будет интересное предложение, рассмотрю его. Этим летом у меня были предложения, но они все мне не понравились.

Были предложения не только из России. Мной интересовался «ЧФР Клуж», команда из Сегунды Б и клубы из других любопытных стран, но не получилось. Скажем так, из-за технических моментов. Предложения, которые были из России, мне тоже не понравились.