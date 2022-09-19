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Новосельцев: «Моя профессиональная карьера на паузе»

сегодня, 16:27

Экс-защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев рассказал о текущем состоянии своей футбольной карьеры.

Я еще не объявлял о завершении карьеры, пока я в Медиалиге. Моя профессиональная карьера на паузе. Если будет интересное предложение, рассмотрю его. Этим летом у меня были предложения, но они все мне не понравились.

Были предложения не только из России. Мной интересовался «ЧФР Клуж», команда из Сегунды Б и клубы из других любопытных стран, но не получилось. Скажем так, из-за технических моментов. Предложения, которые были из России, мне тоже не понравились.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:11
Как он играл за сборную России?
vlasovca
vlasovca
сегодня в 18:10
Ваня был хорошим игроком когда играл за РОСТОВ, а после ухода сдулся.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:26
Он знает.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 16:45
Ну а что, парень-то ещё молодой, перспективный...ещё с Глушаковым в сборную вернётся.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:40, ред.
Ну, как говорится, за свои 31 год Иван славно "прогулялся" в РПЛ. Выступал за Зенит, Ростов, Сочи, Торпедо и Арсенал. Предложения из любопытных стран?...:).

Ладно хоть не сказал, что Барса звала...:))) Видимо только Бердыев умел найти
подход к нему (Бердыев - это Папа Карло, который из поленьев делал футболистов....:)

Ну а так что, это тот который на черненькой баскетболистке женился и пиарился с преклонением колена то ли на футболе то ли на баскетболе и потом бросил её с ребёнком и с алиментами морозит. Так что это бумеранг Ване летит за "отцовство". Мне кажется после той истории с отцовством и его поведением на него многие начали смотреть по-другому. Плохо жить без головы.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 16:33
— А какой это Новосельцев?
— А никакой. Вялый и безынициативный работник. К сожалению, таких у нас много.

Служебный роман
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:33
Сделай паузу – скушай Твикс.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:33
Твоя "музыкальная" пауза началась сразу после перехода в Зенит.
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