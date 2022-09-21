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Кривцов покинул расположение сборной России и не сыграет с Киргизией

сегодня, 15:45

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов по состоянию здоровья покинул базу сборной в Новогорске и не сыграет с Киргизией.

Владимир Хайтин, старший врач сборной России:

Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием. После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара» тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам.

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Все комментарии
v8bx68nj5k84
v8bx68nj5k84
сегодня в 17:31
очень жаль, скорейшего выздоровления...
Vladimir808
Vladimir808 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:07
У киргизов шансы повысились))))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:32
Найдётся кем заменить
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:52
Ну ничего страшного не произошло. Будь здоров.
Гость
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