Кривцов покинул расположение сборной России и не сыграет с Киргизией

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов по состоянию здоровья покинул базу сборной в Новогорске и не сыграет с Киргизией.
Владимир Хайтин, старший врач сборной России:
Никита Кривцов прибыл в расположение сборной с недомоганием. После проведения дополнительного обследования по согласованию с врачами «Краснодара» тренерским и медицинским штабами сборной команды России принято решение направить футболиста в клуб для дальнейшего лечения и подготовки к будущим матчам.