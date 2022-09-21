Кривцов покинул расположение сборной России и не сыграет с Киргизией

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сегодня, 15:45

Пресс-служба сборной России сообщила, что полузащитник «Краснодара» по состоянию здоровья покинул базу сборной в Новогорске и не сыграет с Киргизией.

Владимир Хайтин, старший врач сборной России: