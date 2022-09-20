Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

Полузащитник «Динамо» покинул расположение сборной России из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе «бело-голубых».

Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо». В результате игрового столкновения с игроком ФК «Зенит» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости. Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведёт ему восстановительные мероприятия.