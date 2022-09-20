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Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы

сегодня, 14:47

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян покинул расположение сборной России из-за травмы. Об этом сообщили в пресс-службе «бело-голубых».

Действительно, Арсен Захарян возвращается из сборной России в расположение «Динамо». В результате игрового столкновения с игроком ФК «Зенит» Захарян получил удар в латеральную часть левого колена. У него на данный момент диагностирована контузия мыщелка латеральной части кости. Это не позволяет принимать участие в тренировочном процессе. В клубе медицинский штаб проведёт ему восстановительные мероприятия.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:55
мажор как только сборы сборной постоянно болен так на фига он там нужен да и по игре он не достоин вызова в сборную
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:43
Два одинаковых сообщения через минуту.Помнится,мне жёлтую за случайное двукратное касание клавиши" энтер" дали...Интересно:Как накажут сотрудника? Рублём???
dok66
dok66
сегодня в 15:10
Выздоравливай . Черная полоса скоро закончится .
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:57
Здоровья Арсену!
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