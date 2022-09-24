Сборная России обыграла команду Кыргызстана в контрольном матче

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сегодня, 18:54

Сборная России обыграла национальную команду Кыргызстана в контрольном матче (2:1).

Счет открыл игрок хозяев Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Ответным мячом отметился Александр Соболев, реализовав пенальти на 30-й. А победный гол забил Даниил Уткин на 89-й минуте.