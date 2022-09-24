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Сборная России обыграла команду Кыргызстана в контрольном матче

сегодня, 18:54
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России обыграла национальную команду Кыргызстана в контрольном матче (2:1).

Счет открыл игрок хозяев Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Ответным мячом отметился Александр Соболев, реализовав пенальти на 30-й. А победный гол забил Даниил Уткин на 89-й минуте.

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 20:29
Ростов примерно в таком стиле должен обыграть Зенит))))
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:19
Пенальти и гол на последней минуте это вам ничего не напоминает ?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:19
Упал-отжался.Вздремнул-проснулся.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:16
Жиденько, но и оптимизма особого не было . Надо чаще собираться.
lotsman
lotsman
сегодня в 20:15
Игра не организована. Винегрет какой то.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 20:11
Ирония и даже сарказм вполне оправданы.
Штанмайер
Штанмайер ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 19:34
    ДжонниIIJonni
    ДжонниIIJonni
    сегодня в 19:31
    И сами выиграли, и сборную команду дружественной страны не обидели, и не травмировался вроде никто, и основу с резервистами просмотрели. И это после года простоя, да в непростое время.
    Нормально вполне. Панику разводить не надо. Стоит ценить то, что имеем.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Штанмайер (раскрыть)
    сегодня в 19:31
    Три игрока из вашей академии вытащили матч , с обычными "таксистами " ? Самому -то не смешно ? Вот благодаря таким горе-патриотам ,наш футбол и в глубокой жо.......пе ! Так кто из нас балласт ? ))
    Джон Иванов 2
    Джон Иванов 2
    сегодня в 19:30
    Зачем эта солянка, ни связок, ничего, раньше в хоккее поэтому и выигрывали, потому что готовые клубные пятерки выходили, и в футболе что-то получалось, когда костяк из одного клуба был, а это просто ни о чëм
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
    сегодня в 19:25
    Так они и играли, весь матч думая о санкциях. Вы разве этого не заметили ?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 19:23, ред.
    Не понимаю нападок некоторых на сб.России. Показали мощную игру, прекрасное взаимодействие футболистов между собой, удачное комбинирование на всех участках поля; мы увидели отточенную технику каждого футболиста, взаимозаменяемость во всех линиях; в общем, весь арсенал современного футбола. И это после длительного простоя !
    Особенно хотелось бы отметить, как в середине второго тайма очень точно и без всяких усилий взаимодействовали между собой Сафонов - Джикия - правый защитник, и в обратном порядке, из-за чего у нападающих хозяев закружилась голова, и они не знали, у кого из этой троицы необходимо отбирать мяч.
    Им бы сегодня соперника посильнее, а то "подсунули" какую - то непонятную сборную. Как развиваться в таких условиях, не пойму.
    В общем, так держать, светлое будущее у нашего футбола впереди.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    сегодня в 19:21
    И это играла сборная ?
    Карпин просто устроил смотр ближайшего резерва, а он фиговый.
    Игра сборной России не понравилась, хорошо, что не проиграли.
    Удачи с Ираном.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    сегодня в 19:20
    С трудом дождался окончания матча, счет которого не имел ни какого значения и не огорчил бы, если бы и остался ничейным. А вот уровень футбола, который показали наши, мягко говоря, не порадовал.
    Конечно, можно было предположить, что наша сборная покажет примерно то, что мы увидели. И до матча много было сказано и про настрой игроков на такой матч, про мотивацию. И понятно, что не собираясь вместе почти год, за неделю не получится сделать сыгранный коллектив. Но в душе я надеялся, что ошибусь, и увижу яркую игру любимой команды. Сыгранности нет, а где скоростные качества, их не нужно было наигрывать на этих сборах, в сентябре после 10-ти туров чемпионата эти качества должны быть. Не получается точный пас из-за непонимания партнера, ладно, но где навесы и дальние удары, где дриблинг? В общем, грустно...
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ tk794ec7vv2u (раскрыть)
    сегодня в 19:19
    Я не злорадствую, но считаю этот матч пустым. Нужно было играть с Зенитом, Ростовом, Цска, Краснодаром ...
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 19:13
    деградация полная
    Boricku
    Boricku
    сегодня в 19:12
    Работать не пробовали, не ?
    Александр Антошин
    Александр Антошин
    сегодня в 19:12
    Ожидаемо не впечатлила игра. С натяжкой победа далась
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    сегодня в 19:11
    Я примерно этого и ждал. Но если откровенно, надо на время прекратить играть в футбол, пока такая ситуация в стране, да и во всем мире.
    Штанмайер
    Штанмайер ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 19:10
    От нашей академии вытащило матч три игрока...остальные баласт как и те кто вякают вообщем...и это факт...
    vova505
    vova505
    сегодня в 19:08
    Пипец, а не футбол в исполнении сборной России ))
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 19:05
    Справились... Уткин должен прокомментировать гол Уткина...
    adekvat
    adekvat ответ VeniaminS (раскрыть)
    сегодня в 19:05
    Это точно еле еле кое как.
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    сегодня в 19:04
    Назло всем санкциям,сыграли и выиграли!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответ Штанмайер (раскрыть)
    сегодня в 19:03
    Вякаю ! Г....вно ваша академия ,впрочем как и все остальные академии . Или очень понравилось ? Посмотрим на все академии в матче с Ираном .И ещё разок повякаем . А Иран -это не какой-то там Кыргызстан .
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 19:02
    В этом товарищеском матче между сборными командами Кыргыстана и Россией нужно дать должное хозяевам поля. Которые достаточно серьёзно подошли к этой игре и создавали борьбу по всему полю, где хорошо были видны ошибки сборной России в передачах и в позиционной игре. Но при всем этом команде гостей удалось переломить ход матча и одержать волевую победу. Этот матч показал над чем нужно ещё работать наставникам сборных обеих команд, чтобы в последующих играх исключить те ошибки которые допускали футболисты на своих позициях в этом матче. Удачи
    морозз
    морозз
    сегодня в 19:01
    Пешком парни ходили, скучно смотреть пешеходов! Но как же деградировал Бакаев?
    tk794ec7vv2u
    tk794ec7vv2u
    сегодня в 19:01
    Матч показал, что товарищеские матчи просто необходимы сборной России, пусть даже и с не очень сильными соперниками.

    Карпин решил выпустить на поле много новичков и тех кто редко вообще играл за сборную. И первый тайм показал, что никакого взаимодействия нет между игроками, во втором тайме вышли посильнее футболисты, но и здесь взаимопонимание оставляло желать лучшего.

    Думаю если Карпин выставил бы полностью состав фк Ростова, то победа далась бы намного легче и счёт был бы разгромным, а так надо наигрывать связки и проверять ближайший резерв.

    Многие противники сборной России сейчас будут злорадствовать, но лично я вижу много плюсов которые Карпин должен извлечь из сегодняшнего матча и делать соответствующие выводы.
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 19:01
    Матч не смотрел. Но вижу, все честно отслужили 45 мин. Правда есть 4 уклониста.
    Capral
    Capral
    сегодня в 19:00
    Как там, у Швондера: "Это- какой то позор"....
    Гость
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