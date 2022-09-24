Сборная России обыграла команду Кыргызстана в контрольном матче

Сборная России обыграла национальную команду Кыргызстана в контрольном матче (2:1).
Счет открыл игрок хозяев Алимардон Шукуров на 24-й минуте. Ответным мячом отметился Александр Соболев, реализовав пенальти на 30-й. А победный гол забил Даниил Уткин на 89-й минуте.
Конечно, можно было предположить, что наша сборная покажет примерно то, что мы увидели. И до матча много было сказано и про настрой игроков на такой матч, про мотивацию. И понятно, что не собираясь вместе почти год, за неделю не получится сделать сыгранный коллектив. Но в душе я надеялся, что ошибусь, и увижу яркую игру любимой команды. Сыгранности нет, а где скоростные качества, их не нужно было наигрывать на этих сборах, в сентябре после 10-ти туров чемпионата эти качества должны быть. Не получается точный пас из-за непонимания партнера, ладно, но где навесы и дальние удары, где дриблинг? В общем, грустно...
Конечно, можно было предположить, что наша сборная покажет примерно то, что мы увидели. И до матча много было сказано и про настрой игроков на такой матч, про мотивацию. И понятно, что не собираясь вместе почти год, за неделю не получится сделать сыгранный коллектив. Но в душе я надеялся, что ошибусь, и увижу яркую игру любимой команды. Сыгранности нет, а где скоростные качества, их не нужно было наигрывать на этих сборах, в сентябре после 10-ти туров чемпионата эти качества должны быть. Не получается точный пас из-за непонимания партнера, ладно, но где навесы и дальние удары, где дриблинг? В общем, грустно...
Особенно хотелось бы отметить, как в середине второго тайма очень точно и без всяких усилий взаимодействовали между собой Сафонов - Джикия - правый защитник, и в обратном порядке, из-за чего у нападающих хозяев закружилась голова, и они не знали, у кого из этой троицы необходимо отбирать мяч.
Им бы сегодня соперника посильнее, а то "подсунули" какую - то непонятную сборную. Как развиваться в таких условиях, не пойму.
В общем, так держать, светлое будущее у нашего футбола впереди.
Особенно хотелось бы отметить, как в середине второго тайма очень точно и без всяких усилий взаимодействовали между собой Сафонов - Джикия - правый защитник, и в обратном порядке, из-за чего у нападающих хозяев закружилась голова, и они не знали, у кого из этой троицы необходимо отбирать мяч.
Им бы сегодня соперника посильнее, а то "подсунули" какую - то непонятную сборную. Как развиваться в таких условиях, не пойму.
В общем, так держать, светлое будущее у нашего футбола впереди.
Нормально вполне. Панику разводить не надо. Стоит ценить то, что имеем.
Нормально вполне. Панику разводить не надо. Стоит ценить то, что имеем.