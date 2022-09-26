Александр Матыцын — председатель совета директоров «Спартака»

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын возглавил совет директоров «Спартака». Функционер высказался по теме:

Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартака» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.

Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления. Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию — базу для последующих преобразований в «Спартаке». Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов.