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Александр Матыцын — председатель совета директоров «Спартака»

вчера, 13:11

Первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын возглавил совет директоров «Спартака». Функционер высказался по теме:

Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» — специалисты в финансовой, юридической сфере, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартака» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При ее реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.

Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как все устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления. Уверен, что опыт и управленческие ресурсы «Лукойла» позволят сформировать для менеджмента клуба эффективную стратегию — базу для последующих преобразований в «Спартаке». Коллегиальное управление будет осуществляться с учетом мнения авторитетных футбольных экспертов.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:33, ред.
спартак как обычно коней на переправе меняет, в их случае свиней
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:44, ред.
Получилось как я говорил :Нефтегазовый общенародный комплекс един.По крайней мере,по управленческой психологии.
Особенно умилил меня "независимый директор Юсуф Алекперов".
tc6epns95ec2
tc6epns95ec2
вчера в 14:09
Говорят все красиво, посмотрим на дела...
shlomo
shlomo
вчера в 13:18
Итак, в публичном... акционерном обществе снова переставили кровати. Ну, сейчас дела пойдут! Эшуорт странное назначение нового руководства конечно, но судить будем по результату. А так надеемся , что эпоха менеджмента в стиле "истерика" ушла в прошлое... хотя, стиль нового менеджмента — ледяное равнодушие. Посмотрим, что лучше...

Матыцын : "И огромная просьба ко всем любителям футбола не оскорблять меня, называя МатИцыным!".... :)))
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:12
Удачи ему!
Гость
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