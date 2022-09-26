Пол Эшуорт стал спортивным директором «Спартака»

Пол Эшуорт назначен на пост спортивного директора «Спартака». Пресс-служба московского клуба опубликовала заявление по этому поводу:
Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка.
Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!
В 2005 году англичанин занимал аналогичный пост в «Ростове». Помимо этого, он работал скаутом в «Брайтоне» был исполнительным директором «Астаны», а также тренировал некоторые латвийские клубы.
Иногда кажется, что в Спартак все, от игроков до ген. директора, приходят по какой-то лотереи. Людей вообще некомпетентных берут, которые очень далеки от футбола.
Ну а так что, тихий ужас - именно на уровне гос политики назначать подобных персонажей. Человек, ненавидящий РФ и все что с ней связано (почитайте что он творил в Ростове) принят на работу на гос. деньги в знаменитый клуб страны. Браво - такое возможно только в России!
Иногда кажется, что в Спартак все, от игроков до ген. директора, приходят по какой-то лотереи. Людей вообще некомпетентных берут, которые очень далеки от футбола.
Ну а так что, тихий ужас - именно на уровне гос политики назначать подобных персонажей. Человек, ненавидящий РФ и все что с ней связано (почитайте что он творил в Ростове) принят на работу на гос. деньги в знаменитый клуб страны. Браво - такое возможно только в России!
И это ни есть хорошо.
И это ни есть хорошо.