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Пол Эшуорт стал спортивным директором «Спартака»

вчера, 12:57

Пол Эшуорт назначен на пост спортивного директора «Спартака». Пресс-служба московского клуба опубликовала заявление по этому поводу:

Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка.

Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!

В 2005 году англичанин занимал аналогичный пост в «Ростове». Помимо этого, он работал скаутом в «Брайтоне» был исполнительным директором «Астаны», а также тренировал некоторые латвийские клубы.

Пол Эшуорт стал спортивным директором «Спартака»

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 22:31
А - А !! Верните Зарему !!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 21:14
Все по сути верно, кроме одного. Лукойл, который владеет ФК Спартак не государственная кампания. Поэтому там не госденьги. Это ПАО , те публичное акционерное общество, форма собственности - частная. Это официальные данные
shlomo
shlomo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:13
Очень рад, что этот сайт объединяет не только любителей футбола....!!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:08
Ну так я же вам привёл только один из источников... и сразу(!) оговорился, что:

ПЕТЛЯ: "Там хоть и не полностью, но всё же есть реальная инфа о деятельности Геринга в СССР (Липецке) по созданию одной из лучших в мире (!) лётных школ."

Естественно, есть и другие факты, - на то История - наука.
shlomo
shlomo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:01
Я уже просмотрел эту главу.... там ни слова нет о том , что он ЛИЧНО там был... а первый раз я задался этим вопросом, когда прочитал у Валентина Пикуля в неоконченном романе "Площадь павших борцов" : " ...говорили, что Геринг учил наших ребят водить самолеты в Липецке, ибо отношения между немцами и русскими были приличными".... А Пикуль обычно не особо косячил в исторических фактах, поэтому тогда я и прочитал биографию Геринга...
xajaks
xajaks
вчера в 18:56
А может они Пола с Дэном попутали.....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:46, ред.
Уважаемый.
Я вижу вы человек эрудированный, а посему должны стоять выше нашей национальной конъюнктурщины, отражённой в ВИКЕ, которую я лично никогда за истину не принимал и никогда не приму, чего и вам советую.
Не были в Липецке ? Не беда. Тогда почитайте на досуге нормальные биографические источники, как например Е. Готтендорфа "ГЕРМАН ГЕРИНГ. Биография. Глава 13 под названием "Орел люфтваффе — хищник, взращенный в тайне" Там хоть и не полностью, но всё же есть реальная инфа о деятельности Геринга в СССР (Липецке) по созданию одной из лучших в мире (!) лётных школ.

Отправной точкой ваших сомнений на уже сложившееся собственное мнение должен стать реальный факт: Липецк (повторюсь) - единственный город, который не бомбила немецкая авиация в ВОВ.

Удачи!
shlomo
shlomo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:25
К сожалению я не был в Липецке.... если Вы не верите фактам, то давайте просто рассуждать хотя бы логично... время работы школы в Липецке с 1925 по 1933 годы ...

Теперь Геринг...с 1923 по 1927 годы он находился в Австрии, Италии и Швеции (серьезные проблемы со здоровьем,.. его даже помещали в психиатрические клиники.... в 1927 году когда он вернулись в Германию, был назначен личным представителем Гитлера в Берлине....в 1928 года он был избран депутатом Рейхстага и являясь экспертом НСДАП по техническим вопросам с 1932 года избран председателем рейхстага (и оставался им до 1945).

Так что, Никаких "белых пятен" в биографии Геринга в этот период нет. Так что вся русская история рейхсмаршала это, говоря в современных терминах, фейк.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:06, ред.
Добра и Вам.

Не работает в краеведческом музее г. Липецка А. Макаревич, уж поверьте мне. Лично сам там был, видел и слышал..., но не из его уст.

P.S. И ещё..., кое о чём. История не имеет сослагательного наклонения, - что было, то было.
shlomo
shlomo ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:02
Добра Вам!

Не был Геринг НИКОГДА в Липецке...это всего лишь "красивая легенда"... изучайте историю... Интересно, Вы когда писали использовали информацию Макаревича или Пикуля?... и про Надю Горячеву (так сказать невесту Геринга) вспомнили лишь в 2002 году... и по факту если он НИКОГДА не был в СССР, то и ....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 17:43, ред.
Кто кого ненавидит - вопрос, не всегда накладывающий свой отпечаток на проф. деятельность.
Про Германа Геринга, кроме того, что он рулил люфтваффе и бомбил города СССР, мало кто знает, что в 30-е годы он был одним из основателей высшей лётной школы в Липецке, воспитав плеяду одних из лучших советских лётчиков, взяв в жёны русскую женщину, родившую ему детей ...
Липецк впоследствии стал единственным городом, который в период ВОВ не бомбили немцы.

P.S. Поэтому... рановато пока на англичанина бочку катить..., пусть поработает.
Может они с Абаскалем на одной "остановке" тусили, кто знает...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:10
Меня настораживает его пребывание и расставание с ФК Ростов в 2005 году.
Этот товарищ, как бы промежду прочим, в пьесах называется "в сторону", проронил, как корова лепёшку, "дескать меня просили проиграть Рубину...."
И зачем нам такой трубадур, тем более с большой практикой общения с нигерийским музыкальным инструментом по имени Вувузела....)))
А с виду приличный джентельмен!
Внимательно будем за ним присматривать)
Союзник противников
Союзник противников ответ Аспект (раскрыть)
вчера в 16:43
Эшуорт его знает!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:42
Что творится в "Спартаке" посмотри-
там у власти Эшуорт побери...
Nottrow
Nottrow
вчера в 16:16
Начатое Заремой продолжит.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:00
Троянский гладиатор..нюх.
008Maximus
008Maximus
вчера в 15:42
😃
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 15:23
Это временно
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:06, ред.
Очень интересно кому могло прийти в голову эта мысль и кто за неё проголосовал, чтобы воплотить это безумие в свершившийся факт. Мало того что этот типичный представитель, - типов ! Так ещё и в такой ситуации и в при данных реалиях, приглашать на работу в " Народную команду ", англо - саксонского патриота . И тут трудно не согласиться со словами бывшего хозяина Спартака , Червиченко , который высказался по этому поводу искренне и очень правильно, -«Назначение Эшуорта — это плевок в лицо всем россиянам» !?! Что творится в головах руководства Спартака большой вопрос и недоумение окружающих приводит в ступор и непонимание , а скорее всего к отрицательным эмоциям.
И это ни есть хорошо.
pomor45
pomor45
вчера в 14:36
Что-то анти народное зреет в народной команде.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:19
На просторах необъятной Родины не нашлось ни одного толкового футбольного менеджера?
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:06
Я вот подумал что для пущей важности и подтверждения что дело Федуна живет и процветает , надо выступить спутнице Лёни Зареме и сказать что все по феншую и нужная букОвка присутствует!
А если серьёзно то жаль многострадальных болел КБ((
STVA 1
STVA 1 ответ Дмитрий 218 Б (раскрыть)
вчера в 14:04
Будто и не уходил))
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:00
Такое возможно везде где пилят!!! А пилят везде)))
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 13:57
федун ушел а цирк остался
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:48
Или : " нааа футболэээ с Виииктором Гууусевэм " ! ))))))
Futurista
Futurista
вчера в 13:41
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:30
"Революция, о необходимости которой все время говорили большевики (БОЛЕЛЬЩИКИ), совершилась"
(Из доклада о задачах советской (СПАРТАКОВСКОЙ) власти)
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:29
Шапито продолжается!
shlomo
shlomo ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:27
- По-русски говоришь?
- Бабьюшка, bleatnahuy
- Отлично, будешь спортивным директором....
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