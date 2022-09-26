Пол Эшуорт стал спортивным директором «Спартака»

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вчера, 12:57

назначен на пост спортивного директора «Спартака». Пресс-служба московского клуба опубликовала заявление по этому поводу:

Помимо большого профессионального опыта, важную роль в назначении Пола Эшуорта на должность сыграло отличное знание русского языка. Приветствуем Пола Эшуорта и желаем ему успехов в работе на благо «Спартака»!

В 2005 году англичанин занимал аналогичный пост в «Ростове». Помимо этого, он работал скаутом в «Брайтоне» был исполнительным директором «Астаны», а также тренировал некоторые латвийские клубы.