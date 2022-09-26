Митрофанов в октябре может стать генсеком РФС

1664171892

вчера, 08:58

Исполняющий обязанности генсека РФС Максим Митрофанов в ближайшее время может занять свой пост на постоянной основе.

Вопрос об утверждении Митрофанова в должности генерального секретаря РФС рассмотрят в рамках ближайшего заседания исполкома РФС в начале октября.