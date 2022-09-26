Митрофанов в октябре может стать генсеком РФС

Исполняющий обязанности генсека РФС Максим Митрофанов в ближайшее время может занять свой пост на постоянной основе.
Вопрос об утверждении Митрофанова в должности генерального секретаря РФС рассмотрят в рамках ближайшего заседания исполкома РФС в начале октября.
Ранее функционер работал директором по развитию РФС.
Всё,что надо знать о перспективах борьбы за главный футбольный титул России в ближайшие годы...
Миллер,а где полуфинал Лиги Чемпионов? Вытаскивай его из цилиндра циркового шарлатана!
Всё,что надо знать о перспективах борьбы за главный футбольный титул России в ближайшие годы...
Миллер,а где полуфинал Лиги Чемпионов? Вытаскивай его из цилиндра циркового шарлатана!
https://youtu.be/FDK-1R1iUyw
А потом удивляемся, почему Зениту всегда привилегии и он чемпион на ближайшую пятилетку.
А потом удивляемся, почему Зениту всегда привилегии и он чемпион на ближайшую пятилетку.