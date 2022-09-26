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Митрофанов в октябре может стать генсеком РФС

вчера, 08:58

Исполняющий обязанности генсека РФС Максим Митрофанов в ближайшее время может занять свой пост на постоянной основе.

Вопрос об утверждении Митрофанова в должности генерального секретаря РФС рассмотрят в рамках ближайшего заседания исполкома РФС в начале октября.

Ранее функционер работал директором по развитию РФС.

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Все комментарии
MikeSevas
MikeSevas ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:04
Если судить потому, что РФС доже сейчас не признает Крым российской территорией, то можно полагать ,что даже может быть и ещё хуже, на подходе еще 4 новых российских области.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:58
Удивлён, что кого-то может интересовать эта новость. Какая разница, кто будет руководить нашим футболом, дядя Митя или дед Никифор. Что от этого изменится ?
pomor45
pomor45
вчера в 14:49
Секретарь - он и есть секретарь, пусть и генеральный.
ОПС
ОПС
вчера в 13:02
Митрофанов или кто то другой, все равно ничего не изменится.
77kck4ezncg9
77kck4ezncg9
вчера в 12:00
и опять одна кандидатура, ну не смешно ли...
Союзник противников
Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:33
Нежданка? Ты потрясён неожиданностью события??? Солидарен,у меня даже аппетит пропал...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:31, ред.
Это -престолонаследие ГАЗПРОМА.Газ на газ.
Всё,что надо знать о перспективах борьбы за главный футбольный титул России в ближайшие годы...
Миллер,а где полуфинал Лиги Чемпионов? Вытаскивай его из цилиндра циркового шарлатана!
Kolenok
Kolenok ответ makkie (раскрыть)
вчера в 10:37
Сейчас еще 10ток. Бразильцев русифицируют и можно бамбук "курить" в черно-бело-голубых цветах!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:37
Ух ты! АХ!)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 10:36, ред.
Еще одну высокую должность присваивает себе Газпром. Пора уже называть ЧР не МИР ЧР, как сейчас, а ГАЗПРОМ ЧР. И все заранее отдавать одному клубу. Зачем формальностями заниматься.?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:32
Питер не дает порулить никому.
Kolenok
Kolenok ответ Трезвый повар (раскрыть)
вчера в 10:23
Похоже,что Митрофанов ставленник Унылова!?
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:22
Что сказать?
старина
старина
вчера в 09:58
если бы его мобилизовали,было бы хоть прикольно
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:42
Есть такая партия - Родину расхищать !
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 09:41
Не удивлён этой новости
112910415
112910415
вчера в 09:34
и мы щасливы !
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:15
На ум приходит только.....Митрофанушка....:))))
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:14
Да не пох ли! Пока бюджетные деньги не уберут ничего хорошего не будет!
Futurista
Futurista
вчера в 09:09
Генсеком это хорошо)...

makkie
makkie
вчера в 09:07
Все питерские на ключевых постах РФС.
А потом удивляемся, почему Зениту всегда привилегии и он чемпион на ближайшую пятилетку.
протон
протон
вчера в 08:59
А что это изменит для российского футбола?
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