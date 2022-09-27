В «Аль-Хиляле» рассказали, почему летом не удался трансфер Роналду

Президент «Аль-Хиляля» Фахад бен Нафель рассказал, почему не удался переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.
Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах и не в принципе, «Аль-Хиляль» способен привлечь звезд мира, а в решении Спортивного Арбитражного Центра, который помешал нам зарегистрировать игроков. Мы не прекращали переговоры с игроками, несмотря на решение о бане, но оттягивали выход на финальную стадию переговоров до тех пор, пока бан не будет снят.
«Аль-Хиляль» получил бан на трансферы в мае этого года.
контракт на свои 25-50 млн $ в год в саудовской аравии он найдет и в 40 лет, а пока поиграет и если он покинет англию как ты жить будешь без новостей о нем?))
контракт на свои 25-50 млн $ в год в саудовской аравии он найдет и в 40 лет, а пока поиграет и если он покинет англию как ты жить будешь без новостей о нем?))
Если бы он приняв предложение из Саудовской Аравии, Роналду стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас рекорд по заработку принадлежит Мбаппе — 57 млн. Сам Криш получает 30 млн в МЮ. За один год в чемпионском Аль-Хиляле он мог заработать в восемь раз больше, чем в Англии. К слову, это 1/5 часть от всего финансового состояния португальского футболиста, которое на сегодняшний день оценивается примерно в 1,2 млрд.
Ну а так что если и дальше сезон 22/23 будет складываться для Рона так же скверно, как и сейчас то почему бы тогда не поехать на заработки на Ближний Восток? Ведь, согласитесь, шикарный предпенсионный вариант для 37-летнего футболиста.
Если бы он приняв предложение из Саудовской Аравии, Роналду стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас рекорд по заработку принадлежит Мбаппе — 57 млн. Сам Криш получает 30 млн в МЮ. За один год в чемпионском Аль-Хиляле он мог заработать в восемь раз больше, чем в Англии. К слову, это 1/5 часть от всего финансового состояния португальского футболиста, которое на сегодняшний день оценивается примерно в 1,2 млрд.
Ну а так что если и дальше сезон 22/23 будет складываться для Рона так же скверно, как и сейчас то почему бы тогда не поехать на заработки на Ближний Восток? Ведь, согласитесь, шикарный предпенсионный вариант для 37-летнего футболиста.