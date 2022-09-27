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В «Аль-Хиляле» рассказали, почему летом не удался трансфер Роналду

вчера, 16:34

Президент «Аль-Хиляля» Фахад бен Нафель рассказал, почему не удался переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в летнее трансферное окно.

Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах и не в принципе, «Аль-Хиляль» способен привлечь звезд мира, а в решении Спортивного Арбитражного Центра, который помешал нам зарегистрировать игроков. Мы не прекращали переговоры с игроками, несмотря на решение о бане, но оттягивали выход на финальную стадию переговоров до тех пор, пока бан не будет снят.

«Аль-Хиляль» получил бан на трансферы в мае этого года.

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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 20:42
И все-таки...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:43
Даже для шейхов дорого оказалось.
vedevas_93
vedevas_93 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:04
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 18:30
    Ну хоть кто-то правду про "фейки" рассказал...
    dok66
    dok66
    вчера в 18:28
    При таком футболе Роналду через год и саудиты могут скинуть планку .
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:30
    Пусть валит, пока предлагают. Когда закончится контракт с МЮ в 2023 году, такого шанса не будет. В этом году вообще покупателей не было. Все всё прекрасно понимают.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:53, ред.
    Футбол главный вид спорта в Саудовской Аравии. Существует и развивается местный футбол на нефтяные деньги, а не на средства спонсоров, участников и организаторов. Так что с бюджетом никаких проблем нет. НО насколько писала пресса (особенно англицкая), то Криш сам отклонил баснословное предложение на 240 млн.

    Если бы он приняв предложение из Саудовской Аравии, Роналду стал бы самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Сейчас рекорд по заработку принадлежит Мбаппе — 57 млн. Сам Криш получает 30 млн в МЮ. За один год в чемпионском Аль-Хиляле он мог заработать в восемь раз больше, чем в Англии. К слову, это 1/5 часть от всего финансового состояния португальского футболиста, которое на сегодняшний день оценивается примерно в 1,2 млрд.

    Ну а так что если и дальше сезон 22/23 будет складываться для Рона так же скверно, как и сейчас то почему бы тогда не поехать на заработки на Ближний Восток? Ведь, согласитесь, шикарный предпенсионный вариант для 37-летнего футболиста.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:52
    Не думаю что трансфер состоялся
    Гость
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