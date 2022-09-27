В «Аль-Хиляле» рассказали, почему летом не удался трансфер Роналду

Президент «Аль-Хиляля» Фахад бен Нафель рассказал, почему не удался переход нападающего «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.

Да, мы вели переговоры с Роналду. Проблема была не в деньгах и не в принципе, «Аль-Хиляль» способен привлечь звезд мира, а в решении Спортивного Арбитражного Центра, который помешал нам зарегистрировать игроков. Мы не прекращали переговоры с игроками, несмотря на решение о бане, но оттягивали выход на финальную стадию переговоров до тех пор, пока бан не будет снят.