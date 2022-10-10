Канчельскис: «Скоро история Роналду в „Манчестер Юнайтед“ завершится»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о будущем нападающего «дьяволов» в клубе.

Думаю, что контракт с ним не продлят. Вероятно, есть какие-то разногласия с новым главным тренером. Скорее всего, скоро его история с МЮ завершится. Криштиану не играет в основе, это говорит о том, что тен Хагу он не нужен.