Канчельскис: «Скоро история Роналду в „Манчестер Юнайтед“ завершится»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду в клубе.
Думаю, что контракт с ним не продлят. Вероятно, есть какие-то разногласия с новым главным тренером. Скорее всего, скоро его история с МЮ завершится. Криштиану не играет в основе, это говорит о том, что тен Хагу он не нужен.
Сторонам нужно найти компромисс и договориться. Он сам будет согласен на такой вариант, например, на уход в зимнее трансферное окно. Писали об интересе со стороны клубов МЛС, интерес к нему будет большой, это медийное лицо, известное во всем мире.