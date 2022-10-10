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Канчельскис: «Скоро история Роналду в „Манчестер Юнайтед“ завершится»

вчера, 17:19

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем нападающего «дьяволов» Криштиану Роналду в клубе.

Думаю, что контракт с ним не продлят. Вероятно, есть какие-то разногласия с новым главным тренером. Скорее всего, скоро его история с МЮ завершится. Криштиану не играет в основе, это говорит о том, что тен Хагу он не нужен.

Сторонам нужно найти компромисс и договориться. Он сам будет согласен на такой вариант, например, на уход в зимнее трансферное окно. Писали об интересе со стороны клубов МЛС, интерес к нему будет большой, это медийное лицо, известное во всем мире.

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Все комментарии
minai
minai
вчера в 20:01
Андрей Канчельскис, рано радуешься.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 19:22
Канчельскис: вот и сказочке конец, а кто слушал молодец!
drug01
drug01
вчера в 18:46
Слишком много о нём говорят?
barcamilan
barcamilan
вчера в 17:30
да он сам уже закончился
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:26
Канчельскис бабушка провидица !)
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:24
Как же Андрюхи много последнее время
ph2vr34pf3ty
ph2vr34pf3ty
вчера в 17:21
Это его проблемы
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