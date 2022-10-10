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Р. Билялетдинов: «Очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму»

вчера, 17:59

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов отреагировал на новость о том, что экс-игрока казанцев Руслана Мухаметшина посадили в тюрьму за организацию подпольных казино.

Очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму за организацию подпольных казино. Когда успел всё создать? Вроде недавно даже где-то видел его…

Были ли у него склонности к азартным играм, когда он был в «Рубине»? Да нет, ничего такого даже близко не было. Не знаю, чем футболисты занимались вне футбольного поля, но намёков на азартные игры точно не было. В команде он не очень долго пробыл, но однажды вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы с «Бетисом». Борьба в клубе была серьёзная, поэтому в клубе не задержался.

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Все комментарии
knd87cyave7u
knd87cyave7u
вчера в 18:43
От тюрьмы да сумы...
pomor45
pomor45
вчера в 18:14
Короче, практически его не знает. Чем тогда сильно удивлён?
ДСА
ДСА
вчера в 18:07
Нет что бы в букмекерскую контору пойти работать...
Гость
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