Р. Билялетдинов: «Очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму»

Бывший тренер «Рубина» отреагировал на новость о том, что экс-игрока казанцев посадили в тюрьму за организацию подпольных казино.

Очень сильно удивлён, что Мухаметшина посадили в тюрьму за организацию подпольных казино. Когда успел всё создать? Вроде недавно даже где-то видел его…

Были ли у него склонности к азартным играм, когда он был в «Рубине»? Да нет, ничего такого даже близко не было. Не знаю, чем футболисты занимались вне футбольного поля, но намёков на азартные игры точно не было. В команде он не очень долго пробыл, но однажды вышел в стартовом составе на матч Лиги Европы с «Бетисом». Борьба в клубе была серьёзная, поэтому в клубе не задержался.