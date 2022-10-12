Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Пети: «Мбаппе нужно повзрослеть, он всех раздражает»

вчера, 09:55

Эммануэль Пети высказался о недовольстве Килианом Мбаппе своей позицией в ПСЖ.

Да, я тоже читаю о том, что ПСЖ не выполнил обещания, но я хочу сказать: «Килиан, повзрослей, это жизнь». Каждый день одно и то же. Каждый день не выполняются какие-то обещания, и теперь из-за этого нужно перестать работать и начать во всем сомневаться? Конечно же нет.

Это жизнь, с таким сталкиваются все взрослые люди. Килиан, чем быстрее ты разберешься с самим собой, тем быстрее вся эта ситуация перестанет влиять на твою игру, на твои отношения с обществом, а твои товарищи по команде обретут спокойствие.

Он раздражает всех каждый день. Делает из этого личную драму и даже ставит себя выше клуба. Обдумывал ли он все произошедшее за последние месяцы? Думал ли о повышении зарплаты, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком мира? Килиан, в «Монако» ты начинал совсем на другой позиции. В ПСЖ ты сначала играл справа, потом перешел на левый фланг. Теперь играешь в центре атаки. Но это не значит, что ты теперь парализован на поле. Игроки атаки двигаются между зонами.

Клуб выше любого игрока. Его заявления – неуважение к клубу и одноклубникам. Делая такие заявления, ты нападаешь на тренера и на некоторых игроков своей команды. И мне досадно видеть подобное.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:49
Был шанс уйти в "Реал".
Alex12357
Alex12357
вчера в 11:35
Поскорее бы он ушёл!Камерунский Эму возомнил из себя великого мастера,а на самом деле-бегунок за пивом!
Бонжорно
Бонжорно
вчера в 11:20
Мбопе нагрел ПСЖо на деньги, теперь уйдет как своботный агенд
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 11:19
Загнобили со всех сторон Мбаппе.
v74zpxsvkra2
v74zpxsvkra2
вчера в 11:01
Видно в команде не всё гладко
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:50
ПСЖ терпилы они все захотят
Elliada
Elliada
вчера в 10:48
Мбаппе совсем не думает о будущем. 2 года в ПСЖ быстро пройдут. А что дальше? Вряд ли ПСЖ захочет продлить с ним контракт, учитывая его поведение, а уж тем более, если не выиграет ЛЧ. Всё-таки 600 млн дали не ради победы в чемпионате.

А какой другой клуб сможет и захочет его подписать, учитывая его дурную славу и запросы? К тому же, журналисты напомнят, как он кинул Реал.

Мбаппе рискует повторить путь Баллотелли
galem72
galem72
вчера в 10:41
Пети чётко выразился про взросление. Слишком близко он подпустил к себе славу и шелест денег.
112910415
112910415
вчера в 10:31
не выдержал парень испытания славой и деньгами ..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:16
Хорошая оценка игроку
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:09
Приветствую! Ответ прост! Как Вы написали! Он выбрал деньги((
shlomo
shlomo
вчера в 10:08
ПСЖ сам виноват. Надо было отпускать его летом, а не закидывать деньгами дальше. Вот теперь пусть расхлебывают... Тут сам факт что шейхи дав ему бешеный контракт и полномочия в клубе по сути сделали из Мбаппе эгоистичным и токсичным персонажем...

На мой взгляд, Мбаппе сейчас раздражен тем что Холланд в самой сложной лиге забил больше чем Мбаппе в Лиге 1. Тот бьет рекорд за рекордом и его обсуждает весь футбольный мир.... Впрочем Мбаппе выбрал деньги а не футбольную составляющую. От этого переподписания проиграли обе стороны.

Ну а так что, на самом деле, я все еще не понимаю на какой позиции он играл бы в Реале. Слева Вини, в центре Бензема, а Мбаппе как Месси в Барсе был бы свободным художником? Вот только нет у Мбаппе таких качеств как у Месси....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:05
Просто Холанд забивает а уголь нет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:00
Мбаппе оттолкнул от себя массу своих поклонников после того как объегорил Реал.
pfasaxnpb3sp
pfasaxnpb3sp
вчера в 09:59
Вот золотые слова!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:58
Опять ? Только так !
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