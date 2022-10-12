Пети: «Мбаппе нужно повзрослеть, он всех раздражает»

Эммануэль Пети высказался о недовольстве Килианом Мбаппе своей позицией в ПСЖ.
Да, я тоже читаю о том, что ПСЖ не выполнил обещания, но я хочу сказать: «Килиан, повзрослей, это жизнь». Каждый день одно и то же. Каждый день не выполняются какие-то обещания, и теперь из-за этого нужно перестать работать и начать во всем сомневаться? Конечно же нет.
Это жизнь, с таким сталкиваются все взрослые люди. Килиан, чем быстрее ты разберешься с самим собой, тем быстрее вся эта ситуация перестанет влиять на твою игру, на твои отношения с обществом, а твои товарищи по команде обретут спокойствие.
Он раздражает всех каждый день. Делает из этого личную драму и даже ставит себя выше клуба. Обдумывал ли он все произошедшее за последние месяцы? Думал ли о повышении зарплаты, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком мира? Килиан, в «Монако» ты начинал совсем на другой позиции. В ПСЖ ты сначала играл справа, потом перешел на левый фланг. Теперь играешь в центре атаки. Но это не значит, что ты теперь парализован на поле. Игроки атаки двигаются между зонами.
Клуб выше любого игрока. Его заявления – неуважение к клубу и одноклубникам. Делая такие заявления, ты нападаешь на тренера и на некоторых игроков своей команды. И мне досадно видеть подобное.
На мой взгляд, Мбаппе сейчас раздражен тем что Холланд в самой сложной лиге забил больше чем Мбаппе в Лиге 1. Тот бьет рекорд за рекордом и его обсуждает весь футбольный мир.... Впрочем Мбаппе выбрал деньги а не футбольную составляющую. От этого переподписания проиграли обе стороны.
Ну а так что, на самом деле, я все еще не понимаю на какой позиции он играл бы в Реале. Слева Вини, в центре Бензема, а Мбаппе как Месси в Барсе был бы свободным художником? Вот только нет у Мбаппе таких качеств как у Месси....
На мой взгляд, Мбаппе сейчас раздражен тем что Холланд в самой сложной лиге забил больше чем Мбаппе в Лиге 1. Тот бьет рекорд за рекордом и его обсуждает весь футбольный мир.... Впрочем Мбаппе выбрал деньги а не футбольную составляющую. От этого переподписания проиграли обе стороны.
Ну а так что, на самом деле, я все еще не понимаю на какой позиции он играл бы в Реале. Слева Вини, в центре Бензема, а Мбаппе как Месси в Барсе был бы свободным художником? Вот только нет у Мбаппе таких качеств как у Месси....
А какой другой клуб сможет и захочет его подписать, учитывая его дурную славу и запросы? К тому же, журналисты напомнят, как он кинул Реал.
Мбаппе рискует повторить путь Баллотелли
А какой другой клуб сможет и захочет его подписать, учитывая его дурную славу и запросы? К тому же, журналисты напомнят, как он кинул Реал.
Мбаппе рискует повторить путь Баллотелли