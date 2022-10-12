Пети: «Мбаппе нужно повзрослеть, он всех раздражает»

высказался о недовольстве своей позицией в ПСЖ .

Да, я тоже читаю о том, что ПСЖ не выполнил обещания, но я хочу сказать: «Килиан, повзрослей, это жизнь». Каждый день одно и то же. Каждый день не выполняются какие-то обещания, и теперь из-за этого нужно перестать работать и начать во всем сомневаться? Конечно же нет.

Это жизнь, с таким сталкиваются все взрослые люди. Килиан, чем быстрее ты разберешься с самим собой, тем быстрее вся эта ситуация перестанет влиять на твою игру, на твои отношения с обществом, а твои товарищи по команде обретут спокойствие.

Он раздражает всех каждый день. Делает из этого личную драму и даже ставит себя выше клуба. Обдумывал ли он все произошедшее за последние месяцы? Думал ли о повышении зарплаты, что сделало его самым высокооплачиваемым игроком мира? Килиан, в «Монако» ты начинал совсем на другой позиции. В ПСЖ ты сначала играл справа, потом перешел на левый фланг. Теперь играешь в центре атаки. Но это не значит, что ты теперь парализован на поле. Игроки атаки двигаются между зонами.

Клуб выше любого игрока. Его заявления – неуважение к клубу и одноклубникам. Делая такие заявления, ты нападаешь на тренера и на некоторых игроков своей команды. И мне досадно видеть подобное.