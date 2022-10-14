Канчельскис: «„Спартак“ орёт про чемпионство, а занимает 5-10 место»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал московский «Спартак» за постоянные жалобы.
«Спартак» каждый год орет про чемпионство, а занимает 5-10 место. Каждый раз, когда они что-то выигрывают, говорят: «Ура, ура, вперед, мы станем чемпионами!» Ну станьте чемпионами, а потом кричите. Они всю жизнь только и будут кричать на каждом углу про чемпионство и ничего не выиграют. В этом сезоне они займут четвертое место — а что потом будет-то? Давайте припомним им слова про триумф. Они только говорить и могут. Они певуны и крикуны: «Нас судья зарезал, убил, отобрал победу, а мы такие крутые!» Вы выиграйте что-нибудь уже, как когда-то девять раз подряд занимали первое место в чемпионате, а потом говорите, какие вы могучие и оставили всех позади. Спойлер: «Спартак» будет опять много говорить, кричать, плакать и займет 4-е место в нынешнем сезоне.
срочно лечить печень !
срочно лечить печень !
Как показалось...он описывает прогресс Спартака....
Команде с 10-го места прошлого первенства пророчит 4-е......
И ни один человек ему спасибо не сказал....
Как показалось...он описывает прогресс Спартака....
Команде с 10-го места прошлого первенства пророчит 4-е......
И ни один человек ему спасибо не сказал....
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Так в Тарасовке каждый год орут об этом. Пора привыкнуть...
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Так в Тарасовке каждый год орут об этом. Пора привыкнуть...
2. "Ода пустоте" "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана :
" Она вещественна бы вроде,
Стоит со шпагою в руке
И по пустой последней моде
Приподнялась на каблуке.
Она и плачет и хохочет,
Хоть пустота, а все ж клокочет!"
2. "Ода пустоте" "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана :
" Она вещественна бы вроде,
Стоит со шпагою в руке
И по пустой последней моде
Приподнялась на каблуке.
Она и плачет и хохочет,
Хоть пустота, а все ж клокочет!"
На данный момент даже ЦСКА предпочтильнее в РПЛ, далеко не гегемон, но они пытаются навязать борьбу Зениту.
На данный момент даже ЦСКА предпочтильнее в РПЛ, далеко не гегемон, но они пытаются навязать борьбу Зениту.
Ненависть к Спартаку так и брызжет из него. Говорят, что бухает постоянно из-за ухода жены к Стасу Михайлову.
Ненависть к Спартаку так и брызжет из него. Говорят, что бухает постоянно из-за ухода жены к Стасу Михайлову.
Да и вообще Андрюшу называют сейчас не иначе как "бывший муж жены Стаса Михайлова"!)
Да и вообще Андрюшу называют сейчас не иначе как "бывший муж жены Стаса Михайлова"!)