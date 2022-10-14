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Канчельскис: «„Спартак“ орёт про чемпионство, а занимает 5-10 место»

вчера, 20:42

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал московский «Спартак» за постоянные жалобы.

«Спартак» каждый год орет про чемпионство, а занимает 5-10 место. Каждый раз, когда они что-то выигрывают, говорят: «Ура, ура, вперед, мы станем чемпионами!» Ну станьте чемпионами, а потом кричите. Они всю жизнь только и будут кричать на каждом углу про чемпионство и ничего не выиграют. В этом сезоне они займут четвертое место — а что потом будет-то? Давайте припомним им слова про триумф. Они только говорить и могут. Они певуны и крикуны: «Нас судья зарезал, убил, отобрал победу, а мы такие крутые!» Вы выиграйте что-нибудь уже, как когда-то девять раз подряд занимали первое место в чемпионате, а потом говорите, какие вы могучие и оставили всех позади. Спойлер: «Спартак» будет опять много говорить, кричать, плакать и займет 4-е место в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 09:25
Конечно станет. Ведь связка в нападении Дельфин - Шоколадный Заяц это тебе не какие-то Холанд или Мбаппе, совершенно другой уровень
112910415
112910415
сегодня в 08:29
Андрей, по-видимому, тяжело страдает разлитием желчи ...
срочно лечить печень !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:47
Набросились все на Канчельскиса....

Как показалось...он описывает прогресс Спартака....
Команде с 10-го места прошлого первенства пророчит 4-е......
И ни один человек ему спасибо не сказал....
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:44
Да все спартачи, в один голос, говорят, что для СпаМа кроме первого места другого нет!
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:41
В Тарасовку? Так вызывали и не раз. Не помогает. Всё равно орут...
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:38
А ты приведи пример, где Спартак заявлял о чемпионстве, тем более в той форме, которую озвучил А.К.
Владимир Анохин
Владимир Анохин
вчера в 22:37
Канчельскис: «„Спартак“ орет про чемпионство, а занимает 5-10 место»
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Так в Тарасовке каждый год орут об этом. Пора привыкнуть...
Boricku
Boricku
вчера в 22:21
Всё равно нападающий Феорентины вернётся из аренды, и сделает покер или похер
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:37
1.Пословица :"Пустая бочка пуще гремит".
2. "Ода пустоте" "Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана :
" Она вещественна бы вроде,
Стоит со шпагою в руке
И по пустой последней моде
Приподнялась на каблуке.

Она и плачет и хохочет,
Хоть пустота, а все ж клокочет!"
Futurista
Futurista
вчера в 21:33
Вызывайте "скорую")...
3d24pkjggy5u
3d24pkjggy5u
вчера в 21:24
все правильно, болтовня продолжается...
4m9ynhsr4xdu
4m9ynhsr4xdu
вчера в 21:22
Федуна больше нет
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 21:12
Канчельскис прав, пора уже установить гегемонию в РПЛ, а пока Зенит рулит.
На данный момент даже ЦСКА предпочтильнее в РПЛ, далеко не гегемон, но они пытаются навязать борьбу Зениту.
makkie
makkie
вчера в 21:10
Какой же гнилой и завистливый этот Канчельскис.
Ненависть к Спартаку так и брызжет из него. Говорят, что бухает постоянно из-за ухода жены к Стасу Михайлову.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:09
Как он Народную приложил...
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 21:08
Никто тут кроме тебя не орет!
Да и вообще Андрюшу называют сейчас не иначе как "бывший муж жены Стаса Михайлова"!)
Геннадьич
Геннадьич
вчера в 21:08
Твое то какое чухонское дело? Каждый суслик-агроном. Эксперта-на родину! Задолбал своими высказываниями о Спартаке.Вон из РФ!
ABir
ABir
вчера в 21:01
Литовец, одно слово , вымират
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:00
футболистом был хорошим, аратором тоже супер! ) Красава, правда матка))) но чуток не уклюже, но в точку ))
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 20:45
Ну всё сейчас Андрюшку грязью обольют с ног до головы.
Гость
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