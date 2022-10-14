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Кавазашвили: «Селихов — достойный вратарь, такой на улице не валяется»

вчера, 22:14

Прославленный советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с вратарем Александром Селиховым.

«Я очень счастлив от того, что „Спартак“ наконец подписал контракт с Селиховым, потому что Саша — вратарь, который на улице не валяется. Это достойный, уверенный вратарь, который для „Спартака“ подходит по всем параметрам. Даже то, что сегодня у „Спартака“, в принципе, есть два хороших вратаря, говорит о том, что они в добром соперничестве учатся друг у друга, как правильно надо играть и проводить тренировки для повышения мастерства. У „Спартака“ иначе не может быть. „Спартак“ должен быть лучшим!» — сказал Кавазашвили.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:14
По меркам РПЛ достаточно средний вратарь. Как минимум 5-6 в лиге посильнее будут.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:36
Золотые слова, браво
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:12
Почти по Григорию Поженяну :

Очень мало мне нужно для счастья...

Мне хотелось бы,чтобы Селихов
не ловил по семь банок в матче,
чтобы стал вновь "Спартак" чемпионом,
ну а Уткин не падал со стула;

мне хотелось бы,чтоб торсида
вновь вернулась на обжитой сектор
со своими кричалками с матом,
а Заремушка им подпевала;

мне хотелось бы,чтобы Промес
стал героем из мифов и сказок,
чтобы Соболь валялся почаще,
заработав на новый пенальти,

а ещё мне для счастья надо,
чтоб Карась не судил наши матчи,
чтобы мама жила подольше.
А здоровье, увы,не вечно,
а удачи-они попозже...
ffy8pkwt5yyn
ffy8pkwt5yyn
вчера в 22:20
Желаем удачи
Гость
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