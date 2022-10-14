Кавазашвили: «Селихов — достойный вратарь, такой на улице не валяется»

Прославленный советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с вратарем Александром Селиховым.
«Я очень счастлив от того, что „Спартак“ наконец подписал контракт с Селиховым, потому что Саша — вратарь, который на улице не валяется. Это достойный, уверенный вратарь, который для „Спартака“ подходит по всем параметрам. Даже то, что сегодня у „Спартака“, в принципе, есть два хороших вратаря, говорит о том, что они в добром соперничестве учатся друг у друга, как правильно надо играть и проводить тренировки для повышения мастерства. У „Спартака“ иначе не может быть. „Спартак“ должен быть лучшим!» — сказал Кавазашвили.
Очень мало мне нужно для счастья...
Мне хотелось бы,чтобы Селихов
не ловил по семь банок в матче,
чтобы стал вновь "Спартак" чемпионом,
ну а Уткин не падал со стула;
мне хотелось бы,чтоб торсида
вновь вернулась на обжитой сектор
со своими кричалками с матом,
а Заремушка им подпевала;
мне хотелось бы,чтобы Промес
стал героем из мифов и сказок,
чтобы Соболь валялся почаще,
заработав на новый пенальти,
а ещё мне для счастья надо,
чтоб Карась не судил наши матчи,
чтобы мама жила подольше.
А здоровье, увы,не вечно,
а удачи-они попозже...
Очень мало мне нужно для счастья...
Мне хотелось бы,чтобы Селихов
не ловил по семь банок в матче,
чтобы стал вновь "Спартак" чемпионом,
ну а Уткин не падал со стула;
мне хотелось бы,чтоб торсида
вновь вернулась на обжитой сектор
со своими кричалками с матом,
а Заремушка им подпевала;
мне хотелось бы,чтобы Промес
стал героем из мифов и сказок,
чтобы Соболь валялся почаще,
заработав на новый пенальти,
а ещё мне для счастья надо,
чтоб Карась не судил наши матчи,
чтобы мама жила подольше.
А здоровье, увы,не вечно,
а удачи-они попозже...