Кавазашвили: «Селихов — достойный вратарь, такой на улице не валяется»

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вчера, 22:14

Прославленный советский футболист Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о том, что «Спартак» продлил контракт с вратарем .

«Я очень счастлив от того, что „Спартак“ наконец подписал контракт с Селиховым, потому что Саша — вратарь, который на улице не валяется. Это достойный, уверенный вратарь, который для „Спартака“ подходит по всем параметрам. Даже то, что сегодня у „Спартака“, в принципе, есть два хороших вратаря, говорит о том, что они в добром соперничестве учатся друг у друга, как правильно надо играть и проводить тренировки для повышения мастерства. У „Спартака“ иначе не может быть. „Спартак“ должен быть лучшим!» — сказал Кавазашвили.