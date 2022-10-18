Пономарёв: «Пусть Федотов берёт пример с Путина»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал перепалку между и .

Федотов не прав, так тренеру вести себя нельзя. Нужно быть более сдержанным, пусть Абаскаль прыгает, как он сказал, это его право. Гильермо же его не оскорблял.

Абаскаль наверняка предъявлял претензии тренерскому штабу ЦСКА ? А Федотов разве знает испанский? Не нужно было на это реагировать. Пусть берет пример с нашего президента Путина, как его только не называли в мире, а он всегда отвечает спокойно и сдержанно (смеется).

Говорят, что Салихова назвала Федотова «конюхом»? Ну а она куда лезет? Пусть дома Федуну щи варит, больше ее ничего интересовать не должно.