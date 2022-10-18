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Пономарёв: «Пусть Федотов берёт пример с Путина»

вчера, 15:31
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал перепалку между Владимиром Федотовым и Гильермо Абаскалем.

Федотов не прав, так тренеру вести себя нельзя. Нужно быть более сдержанным, пусть Абаскаль прыгает, как он сказал, это его право. Гильермо же его не оскорблял.

Абаскаль наверняка предъявлял претензии тренерскому штабу ЦСКА? А Федотов разве знает испанский? Не нужно было на это реагировать. Пусть берет пример с нашего президента Путина, как его только не называли в мире, а он всегда отвечает спокойно и сдержанно (смеется).

Говорят, что Салихова назвала Федотова «конюхом»? Ну а она куда лезет? Пусть дома Федуну щи варит, больше ее ничего интересовать не должно.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:44
Не в бровь, а в глаз! Во!
Futurista
Futurista
вчера в 18:57, ред.
Тогда кто дал право Пономарёву затыкать рот Зареме?)...по справедливости все имеют право высказываться...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:55
Я адвокат СПРАВЕДЛИВОСТИ.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:54
А вы прокурор чтобы я перед вами отчитывался?)...или адвокат Пономарёва?)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:46
К кто дал вам право затыкать рот Пономарёву?
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:42
Я Кавазашвили не давал добро комментировать)...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:34
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:27
    Что-то уже всё перевернули с ног на голову! Перепалки ни какой не было и лично Абаскалю по поводу его прыжков Федотов ничего не говорил. Это на вопрос журналиста Федотов ответил, что что-то там прыгало.
    makkie
    makkie
    вчера в 16:11
    Даже ветераны цска это понимают!
    memphis
    memphis
    вчера в 15:59
    И тут пропаганда...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:48
    Представляю если бы Федот стал тренером Зенита)...тушите свет...
    Bastardo
    Bastardo
    вчера в 15:47
    "Пусть дома щи варит, больше ее ничего интересовать не должно" - не завидую я жене Пономарёва. А если серьёзно, критикует других за сор в глазах, но вот этой фразой показывает своё бревно. Я бы сам офигел не в лучшую сторону, если бы моя ненаглядная из девушки превратилась в мультиварку
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 15:40
    Справедливое замечание Федотову.
    Вести нормально себя надо
    и не выёживаться.
    Bastardo
    Bastardo
    вчера в 15:40
    Всмысле повысит пенсионный возраст для Акинфеева и Набабкина? Или резервы из дубля мобилизирует? А то его часто упрекают, что граждан РФ в стартовом составе можно посчитать по пальцам одной руки
    Futurista
    Futurista
    вчера в 15:38, ред.
    Пономарёв, ну а ты куда лезешь?)...очень бывший игрок ЦСКА...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:33
    Абаскаль совсем не ангел , раздражает его поведение, второй Тедеско.
    Гость
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