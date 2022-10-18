Мостовой — о словах Федотова: «А что здесь такого?»

Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание главного тренера ЦСКА в адрес наставника красно-белых .

Что здесь такого? Он же главный тренер. Это футбол. В футболе все друг на друга кричат, орут. Разве где-то написано, что нельзя ругаться? Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками — я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление. Передо мной бы прыгал, я бы ему также сказал.