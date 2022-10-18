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Мостовой — о словах Федотова: «А что здесь такого?»

вчера, 15:22
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Бывший полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на высказывание главного тренера ЦСКА Владимира Федотова в адрес наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.

Что здесь такого? Он же главный тренер. Это футбол. В футболе все друг на друга кричат, орут. Разве где-то написано, что нельзя ругаться? Если передо мной кто-то будет идти по улице, прыгать и махать руками — я тоже его отругаю. А на футболе это абсолютно нормальное явление. Передо мной бы прыгал, я бы ему также сказал.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:08
Да ,Карпин сделал бы так .......!!! )))))
Константин Белых
Константин Белых ответ Владимир Коробов (раскрыть)
вчера в 19:08
Вспомнился его рулеж с Денисовым в 2010г)))) А ты кто такой))))
Владимир Коробов
Владимир Коробов ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 18:57
Всю лысину ими бы утыкал))
Владимир Коробов
Владимир Коробов
вчера в 18:55, ред.
"Его", а не "это", " прыгал", а не "прыгало"... Со слов Мостового это все звучит примерно так: " Я бы так тоже на месте Федотова сказал и поступил, но ссыкотно, да и никто тренировать не зовет, я никогда не тренировал, но лучше всех знаю как это делается".
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 16:16
Повезло Федотову что тренер европеец Абаскаль а не Карпин. Обложил бы писями так что мало бы не показалось. Зарема все таки права.
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 15:44
На своих игроков пожалуйста, если они не против...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:37
Мало нам одного 77ка Федотова , ещё одно Г. всплыло . Уж кто-кто ,а Мостовой поливал грязью и Карреру ,и Тедеско , и Ваноли . Теперь и за Абаскаля принялся . Для Мостового - это норма жизни . Ну и мерзость же он .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:35
Да по губам же видно , как игроки и тренеры матом орут - это считается нормальным.
ДСА
ДСА
вчера в 15:27
Сказал в сердцах, у каждого может случиться.
Гость
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