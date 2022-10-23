Аршавин: «Пока рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о лидерстве «сине-бело-голубых» в РПЛ.
Рано еще говорить, что чемпионство близко, впереди много всего. Понятно, что «Зенит» — главный фаворит, и он это доказывает. Но мы живем в такое неспокойное время, может произойти всякое. Но если все будет стабильно в мире и в «Зените», они станут чемпионами.
Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в этом сезоне? Чемпионат должен быть прерван. В связи с последними событиями, обстановкой в мире и вообще. Только это, я думаю.
Кончайте лохотронить,у нас идёт борьба за второе место,а "Зенит" выступает тут вне конкурса...
Кончайте лохотронить,у нас идёт борьба за второе место,а "Зенит" выступает тут вне конкурса...
Про чемпионство ???
он бы ещё в 5 утра начал...
Рано...спят ещё все....
Про чемпионство ???
он бы ещё в 5 утра начал...
Рано...спят ещё все....