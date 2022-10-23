Аршавин: «Пока рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

Бывший футболист «Зенита» высказался о лидерстве «сине-бело-голубых» в РПЛ .

Рано еще говорить, что чемпионство близко, впереди много всего. Понятно, что «Зенит» — главный фаворит, и он это доказывает. Но мы живем в такое неспокойное время, может произойти всякое. Но если все будет стабильно в мире и в «Зените», они станут чемпионами.

Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в этом сезоне? Чемпионат должен быть прерван. В связи с последними событиями, обстановкой в мире и вообще. Только это, я думаю.