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Аршавин: «Пока рано говорить о чемпионстве „Зенита“»

вчера, 08:48

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о лидерстве «сине-бело-голубых» в РПЛ.

Рано еще говорить, что чемпионство близко, впереди много всего. Понятно, что «Зенит» — главный фаворит, и он это доказывает. Но мы живем в такое неспокойное время, может произойти всякое. Но если все будет стабильно в мире и в «Зените», они станут чемпионами.

Что должно произойти, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в этом сезоне? Чемпионат должен быть прерван. В связи с последними событиями, обстановкой в мире и вообще. Только это, я думаю.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:43
Конечно.Вот после очередного тура-другое дело.
Кончайте лохотронить,у нас идёт борьба за второе место,а "Зенит" выступает тут вне конкурса...
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:36
Всепоглощающий медиавирус «Пока рано говорить о чемпионстве „Зенита“» добрался и до Аршавина. Прогноз спада масштабов эпидемии выходит далеко за окончание сезона.
ОПС
ОПС
вчера в 09:58
В нашем мире все возможно.
ДСА
ДСА
вчера в 09:57
Уже всем всё ясно
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 09:51
Спартачи вон после величайшей победы над Факелом в кубке вовсю трубят о своём доминировании в мировом футболе....
lotsman
lotsman
вчера в 09:50
Впереди ещё семнадцать туров и Спартак с ЦСКА тоже намерены на борьбу за чемпионство.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:47
О том, что Зенит - чемпион, говорить еще не рано, но уже поздно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:28
Да ладно тебе, скромняга парень.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:12
В 8:48...???
Про чемпионство ???
он бы ещё в 5 утра начал...
Рано...спят ещё все....
ABir
ABir
вчера в 09:10
Отключение от Газа может стать еще одной причиной
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:49
Эту тему замусолили
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