Захарян: «Мы всю игру доминировали и заслуженно победили»

Футболист «Динамо» Арсен Захарян оценил победу над «Локомотивом».
Думаю, самым сложным было перестроиться после пропущенного гола, не поплыть. У нас получилось, мы всю игру доминировали и заслуженно победили.
Моя эмоциональная реакция после моего незасчитанного гола в первом тайме? Слава богу, был перерыв, можно было выдохнуть. Меня ребята и тренер успокаивали в раздевалке. Эмоции утихли, и я вышел на второй тайм с пустой головой.
Мы набрали кондиции и показываем сейчас то, что должны были показывать с самого начала. Мы физически прибавили сильно, стали показывать то, что просит от нас тренер. Также и в эмоциональном плане мы стали лучше, потому что пошли победы.
Если ещё по владению мячом был не существенный перевес, то по ударом в по воротам и в створ безоговорочное преимущество.
Но говорить, что Динамо вышло из спада говорить ещё рано, уж больно Локо пока выглядит лакомым кусочком для многих команд.
Впереди у Динамо сложный календарь и если исправно будут набирать очки и радовать своей игрой болельщиков, то команда может замахнуться на высокие места.
По поводу незасчитанного гола, то Арсена можно понять, он всё делал правильно и его гол по сути забит по правилам, но вот действия Смолова лишили его этого гола.
Арсену пожелаю удачи и самое главное не обращать внимания на слухи, успокоится и вернуть свой футбол.
Если ещё по владению мячом был не существенный перевес, то по ударом в по воротам и в створ безоговорочное преимущество.
Но говорить, что Динамо вышло из спада говорить ещё рано, уж больно Локо пока выглядит лакомым кусочком для многих команд.
Впереди у Динамо сложный календарь и если исправно будут набирать очки и радовать своей игрой болельщиков, то команда может замахнуться на высокие места.
По поводу незасчитанного гола, то Арсена можно понять, он всё делал правильно и его гол по сути забит по правилам, но вот действия Смолова лишили его этого гола.
Арсену пожелаю удачи и самое главное не обращать внимания на слухи, успокоится и вернуть свой футбол.