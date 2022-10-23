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Захарян: «Мы всю игру доминировали и заслуженно победили»

вчера, 09:19
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Футболист «Динамо» Арсен Захарян оценил победу над «Локомотивом».

Думаю, самым сложным было перестроиться после пропущенного гола, не поплыть. У нас получилось, мы всю игру доминировали и заслуженно победили.

Моя эмоциональная реакция после моего незасчитанного гола в первом тайме? Слава богу, был перерыв, можно было выдохнуть. Меня ребята и тренер успокаивали в раздевалке. Эмоции утихли, и я вышел на второй тайм с пустой головой.

Мы набрали кондиции и показываем сейчас то, что должны были показывать с самого начала. Мы физически прибавили сильно, стали показывать то, что просит от нас тренер. Также и в эмоциональном плане мы стали лучше, потому что пошли победы.

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Все комментарии
Ев17
Ев17 ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 17:23
Ростов проиграл Динамо 1-3 на неделе, если запамятовали
zooveterinar
zooveterinar ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 20:32
Речь,о Локо!!! Причем Сельмаш,Ростов,на днях не проиграл!!! Если так детально разобраться,так и синие лузы ловили,в прошлых турах!!! Это временные спады характерны,практически всем командам,а тут полный не подьем,с первого тура!!!
Ев17
Ев17 ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 18:09
Удачи Локо в будущем !
Ев17
Ев17 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:08
как и Сельмаш на днях))
Ев17
Ев17 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:04
насчёт действий Смолова - он, понимая,что в оффсайде, стоял столбом и ничего не делал
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 15:03
Кстати, вспомнил я такой момент. Примерно после шестого тура, я, в беседе с А.Кандауровым сказал: "Если Йоканович доработает до зимней паузы, весной, вы увидите другое, настоящее ДИНАМО"!!! И честно признаюсь, я- в это верю!!!!!!!
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:27, ред.
Ценю ваш юмор. Вы знаете, я побывал во многих известных музеях Европы. Но моя мечта, с детства- посетить Третьяковку!!! Москва для меня- самый европейский Город!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:13
Чего?
Московское Динамо базируется в городе Москве, Москва находится в Европе, то есть по вашей логике Динамо из Москвы играет в европейский футбол, но тут какой то серб приезжает и говорит им, я отменяю ваш европейский футбол, потому что я вам буду прививать европейский футбол.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:51
Да, вот еще что. Что касается того, что я говорил о европейском футболе Йокановича. Дело в том, что понятие "европейский футбол", можно квалифицировать по разному. Можно сравнить его с Реалом, Барселоной или Ливерпулем. А можно, сравнить его, ну, скажем с пражской Спартой или даже с мальтийским футболом. Всё это- и есть европейский футбол, только на разном уровне.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:12
шварцу, я никогда не приписывал гениальность, у вас опечатка, бывает, я не в обиде. Что касается болельщиков ДИНАМО. Вся беда в том, что на 90%, болельщики ДИНАМО- это молодые люди не знающие толком футбол и не способные анализировать его. Да, они купились на пустую беготню, совершенно ничего общего не имеющую с настоящим футболом. Когда шварц пришел в ДИНАМО, я первый сказал- это катастрофа. В итоге, я оказался прав. Вот и сейчас, еще совсем недавно, болельщики ДИНАМО призывали Йокановича уйти, подать в отставку. Но, стоило команде победить в трех последних играх, как настроения тут же изменились! Сейчас, почти все поклонники клуба в эйфории!!! Я же, каждый раз, призываю болельщиков не феерить преждевременно, не делать культа из побед последнего времени, а набраться терпения и ждать, когда команда выйдет на необходимый уровень. Близко к сердцу я не принимаю, и к вам, лично, отношусь с большой симпатией. Единственное чего я не признаю- это случайных людей в футболе. А таких, к сожалению, достаточно....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:58, ред.
Почему вы каждое моё слово приписываете себе?
Разве где то я написал, что вы назвали Шварца гениальным или к примеру что вы призывали осудить Фомина?
Или про того же Йокановича, вы сказали, что он прививает европейский футбол, а я всего лишь задался вопросом, как он сможет это сделать если по сути не тренировал на высоком уровне и был мягко сказать посредственным тренером.
Да и про Шварца я как то не спорил, опять же лишь заметил как в стане Динамо и среди болельщиков раньше им только восхищались.

Вы слишком всё принимаете близко к сердцу и всё сразу переводите на себя.
И не знаю как в Германии относились к тому же Шварцу, но у нас в России динамовцы просто тащились от того какую игру ставил им Шварц, но только до весны 2022 года.
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:39
Ну во-первых, я НИКОГДА не называл Йокановича гениальным тренером. Зачем вы говорите, то чего никогда не было. Во-вторых, при чем здесь Фомин? Да, не забил пенальти, бывает. Я разве призываю осудить его за это? Где и когда в моих высказываниях вы это прочли? Теперь по поводу работы Йокановича в АПЛ. Я же не писал о его заоблачных успехах в Англии. Я только упомянул, что работая в Британии, он приобрел необходимый международный опыт, а это значит, что он может пригодиться в строительстве нового ДИНАМО. И последнее, по поводу шварца. Этот человек- НИОТКУДА. Вы не живете в Германии, не знаете всего того, что происходит в этой стране. Я в Германии 30 лет. Я помню как шварц работал в Майнце, как его критиковали, а потом уволили. Я помню его бездарнейшую работу и полное непонимание футбола как игры. Ну и в заключении, где я написал что Йоканович приведет ДИНАМО к большим победам? Я писал, что очень надеюсь, верю в то, что именно с этим тренером игра ДИНАМО получит новое развитие.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:20
Спад или можно сказать перестройка команды или ещё как, но Динамо в последнее время явно сдало.
Вот вы говорите, что сейчас уничтожается всё, что было при Шварце, а гении Йоканович прививает европейский футбол.
Но позвольте, а вспомните время когда Шварцем восхищались и говорили, что это будущее Динамо и с ним будет много успехов?
Но потом он провалил концовку чемпионата и Фомин в финале кубка промазал пенальти и вручил Спартаку кубок.
Фомина наверное тоже надо уничтожить за это...
Ну, а теперь про Йокановича.
Он работал в АПЛ... Сколько и чего он добился?
В АПЛ он проработал без году неделя и все его достижение вылет Шеффилд Юнайтед в чемпионшип.
Кстати в чемпионшип он тоже работал и был скорее ближе к аутсайдерам.
Ещё работал в Катаре, тоже наверное прививал европейский футбол.
Все его маломальские достижения были в начале работы тренера в далёко в прошлом.
«Партизан»:
Чемпион Сербии (2): 2007/08, 2008/09
Обладатель Кубка Сербии (2): 2007/08, 2008/09
«Муангтонг Юнайтед»
Чемпион Таиланда: 2011/12.
Где вы увидели тренера, который может Динамо привить европейский футбол?
Йоканович по сути это неудачник, который никогда не тренировал сильные клубы и если не считать позора с Шеффилдом не выступал в сильных чемпионатах.
Без обид, но Йоканович это никто и к чему он приведёт Динамо?
Capral
Capral ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:30, ред.
У ДИНАМО не было спада, была подготовительная работа, которая продолжается. Идет строительство новой команды. Уничтожается всё, что было так или иначе связано с антифутболом шварца. Команде прививается европейский футбол. Кто бы что не говорил, но Йоканович работал в АПЛ, а это большой опыт. Имеет определенные успехи в этой стране. Это только недотренера шварца вытащили не известно из какого шкафа. Человек без достижений, без элементарных футбольных знаний, человек- которого с треском выперли, даже из скромного Майнца, и который после себя оставил в ДИНАМО убитую команду. Естественно, Йокановичу пришлось нелегко. Возглавить мертвую команду за две недели до старта чемпионата с кучей проблем. Я не делаю из побед ДИНАМО события. Идет рабочий процесс. В этом случае- надо иметь терпение, надеяться и верить.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 11:01
Надо признать, что Динамо действительно доминировало на протяжении всей игры.
Если ещё по владению мячом был не существенный перевес, то по ударом в по воротам и в створ безоговорочное преимущество.
Но говорить, что Динамо вышло из спада говорить ещё рано, уж больно Локо пока выглядит лакомым кусочком для многих команд.
Впереди у Динамо сложный календарь и если исправно будут набирать очки и радовать своей игрой болельщиков, то команда может замахнуться на высокие места.
По поводу незасчитанного гола, то Арсена можно понять, он всё делал правильно и его гол по сути забит по правилам, но вот действия Смолова лишили его этого гола.
Арсену пожелаю удачи и самое главное не обращать внимания на слухи, успокоится и вернуть свой футбол.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:39
И так было ясно,что Динамо не проиграет,как минимум,Локомотив не в форме сегодня!!!
4pajg3nah3qf
4pajg3nah3qf
вчера в 10:00
Играли хорошо, но вратарь дал пенку
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:58
Локомотив уже не самый достойный соперник.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 09:51
Над сегодняшним Локо только более слабый не доминирует. Сейчас мы аутсайдеры, как ни печально это звучит. А завтра... посмотрим, поболеем. ЛОКО ВПЕРЁД !!!
Брулин
Брулин
вчера в 09:24
видно, как с каждым матчем прибавляешь и возвращается твой футбол
Гость
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