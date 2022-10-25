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«Наполи» всё ещё проявляет интерес к Роналду

сегодня, 00:47

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

Летом интерес к португальцу проявлял «Наполи», неаполитанский клуб всё ещё сохранил заинтересованность в переходе Роналду, поэтому может попробовать подписать Криштиану в зимнее трансферное окно.

Роналду готов перейти в «Наполи».

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 08:20
Связаться с балластом это равносильно самоубийству. Ювентус и МЮ подтвердят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:16
Агент дайвера начал работу...
vgzgadx7ysgd
vgzgadx7ysgd
сегодня в 08:14
Надо закрыть это желание
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 08:10, ред.
Не надо, неаполитанцы, не надо. У Наполи сейчас всё хорошо. От добра добра не ищут. Тем более "добро" постаревшее и утомившее. МЛС, Катар, ну кроме Монголии. Хотя...)
ОПС
ОПС
сегодня в 07:47
Скорей всего ничего этого не будет.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 07:32
«Наполи» решили сломать то, что хорошо работает и ведет их к скудетто. Рисковый трансфер. Но может и выстрелить, так как в «Наполи» есть кем возвращать Рону звездный статус, а он мотивирован реанимировать застой в карьере.
Посмотрим. Спалетти пожелаем терпения.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 07:17
Это вариант для Роналду, но он не захочет.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:04
Для Рона хороший вариант, для команды вопрос спорный
3ton
3ton ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 06:34
Так осень же .
Mezhdurechensk United
Mezhdurechensk United
сегодня в 05:42
Всем удачи и фарта ребята!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:17
Да кому он нужен?
Наполи создали хорошую серьёзную команду, которая может многого достичь в этом сезоне и вдруг они решили похоронить все свои усилия и угробить команды.
Тут два варианта, либо это 100% утка, либо там одни 56ы сидят. Лично я склоняюсь к первому варианту.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:05
По ходу летятЬ утки)))
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 01:20
Да ну вас 3........
monah-10
monah-10
сегодня в 01:11
3 он кому нужен, так просто вброс, клуб то ему надо найти, а по факту только в штаты или на восток. Еще десяток клубов появится типа в его заинтересованности.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:49
Да не нужен он им,у них и так всё хорошо!
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