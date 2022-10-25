«Наполи» всё ещё проявляет интерес к Роналду

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сегодня, 00:47

Нападающий может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.

Летом интерес к португальцу проявлял «Наполи», неаполитанский клуб всё ещё сохранил заинтересованность в переходе Роналду, поэтому может попробовать подписать Криштиану в зимнее трансферное окно.

Роналду готов перейти в «Наполи».