«Наполи» всё ещё проявляет интерес к Роналду

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе.
Летом интерес к португальцу проявлял «Наполи», неаполитанский клуб всё ещё сохранил заинтересованность в переходе Роналду, поэтому может попробовать подписать Криштиану в зимнее трансферное окно.
Роналду готов перейти в «Наполи».
Посмотрим. Спалетти пожелаем терпения.
Посмотрим. Спалетти пожелаем терпения.
Наполи создали хорошую серьёзную команду, которая может многого достичь в этом сезоне и вдруг они решили похоронить все свои усилия и угробить команды.
Тут два варианта, либо это 100% утка, либо там одни 56ы сидят. Лично я склоняюсь к первому варианту.
Наполи создали хорошую серьёзную команду, которая может многого достичь в этом сезоне и вдруг они решили похоронить все свои усилия и угробить команды.
Тут два варианта, либо это 100% утка, либо там одни 56ы сидят. Лично я склоняюсь к первому варианту.