Итальянский журналист: «За Захаряном следят топ-клубы Серии А»

Итальянский журналист издания Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис поделился мнением об интересе команд Серии А к футболистам из РПЛ .

Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов. За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова. Я считаю, сейчас многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой.