Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Итальянский журналист: «За Захаряном следят топ-клубы Серии А»

вчера, 19:08

Итальянский журналист издания Tuttomercatoweb Раймондо Де Магистрис поделился мнением об интересе команд Серии А к футболистам из РПЛ.

Сейчас многие игроки из России могут заиграть в Италии. Почему нет? У вас есть много интересных футболистов. За Захаряном следят многие топовые итальянские клубы. Не так давно итальянские клубы уже пытались купить Малкома и Карраскаля. «Венеция» хотела подписать Чалова. Я считаю, сейчас многие российские игроки могут заиграть в Италии, если их стоимость не будет слишком высокой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Наполи» всё ещё проявляет интерес к Роналду
Сегодня, 00:47
Мендеш испортил Роналду подготовку к ЧМ-2022. Криштиану пора в «Челси»
Вчера, 20:25Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
В «Венеции» сообщили, что следят за Дзюбой и Чаловым
Вчера, 18:47
СлухиВладелец «Челси» Боэли не отказался от идеи подписать Роналду
Вчера, 14:57
Слухи«Челси» продолжает интересоваться Захаряном
Вчера, 13:45
«Барселона» намерена отказаться от услуг четырёх опытных игроков
23 октября
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:01
Ну вот и международный шпионаж 🕵 !)
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:59
А с Марса за Захаряном ещё не следят?
Futurista
Futurista
вчера в 19:48
.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:40
У венецианцев праздник, Венеция - топ-клуб СерииА
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:15
Наверное я что-то не понимаю))
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 19:15
Зачем?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:11
Вокруг шпионы, все следят...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 