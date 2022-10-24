Мендеш испортил Роналду подготовку к ЧМ-2022. Криштиану пора в «Челси»

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вчера, 20:25

В «Манчестер Юнайтед» устали от легенды.

Миллиардер Боэли добивается своего

Тухель переговорил с Рангником, когда ему предложили подписать Роналду. Ральф сказал Томасу, что лучше не связываться. Последующий опыт тен Хага – Эрику угрожает кармой сестра форварда, а Рой Кин заявляет, что МЮ и тренер не уважают легенду, подтвердил правоту выбора Тухеля. Прежде чем связаться с Роналду, нужно трижды подумать. Во-первых, характер. Во-вторых, спорная форма. В-третьих, финансовые условия. Летом Криштиану не отказывался от миллионов, поэтому «Наполи» и компания отошли в сторону. Зимой может быть сговорчивее. Вот тут Боэли вытащит туз из рукава. Летний отказ от форварда спихнут на Тухеля. Учитывая, что Боэли – миллиардер, который одевается как дед из Коннектикута, тонким вкусом Тодд вряд ли обладает. В футболе толком не разбирается, может гнаться за Роналду, как когда-то Абрамович гонялся за именами для «Челси» в атаке. Большую пользу принес перезрелый Дрогба из «Марселя», но вспомните, сколько денег выбросили на звезд.

«Манчестер Юнайтед» важно уважение

Чем отличался Гиггз от легенд МЮ на поколение старше? Смог бросить пить. Стоулз, Бекхэм и Невилл тоже сидели в знаменитых ночных клубах Манчестера, выходили под утро нетрезвыми. Но Фергюсон следил за всеми, со временем «Манчестер Юнайтед» из клуба алкоголиков стал клубом чемпионов. Сэр Алекс выстраивал иерархию, которая без него предсказуемо развалилась. Но тен Хаг, когда не ставит Роналду в основу, если не видит ключевым звеном в своей схеме, или когда штрафует форварда на 720 тысяч фунтов за отказ выйти на замену, прекрасно знает, что приносит «Манчестер Юнайтед» больше пользы, чем вреда. Нельзя ставить футболиста, которому через полгода будет 38 лет, выше клуба с вековой историей. Фергюсон ездил как-то в Париж убеждать Кантона не бросать футбол, но там другая история. Эрик – художник, интеллектуально развитой взрослый мужчина. Этот ваш футбол ему нравился, но был лишь формой самовыражения. Роналду скромнее как интеллектуальная единица, уважение к МЮ не показал.

Роналду не завоюет команду тен Хага

Не будет любимым «дедом». В «Ювентусе» не скрывали, что были удивлены, когда Криштиану полез бить Федерико Кьезу в раздевалке. Когда все идет так, как хочет Роналду –будет улыбаться, как звезда Голливуда. А когда есть игровой кризис, не важно, командный или личный – Криштиану редко сдерживается. Если позже психиатры диагностируют у него нарциссизм, то будем знать, что Криштиану чередует отрезки, когда считает себя королем мира, с периодами, когда видит в зеркале пустое место. Нарциссы не признают ошибок, а вот неуверенность с ними всегда. Роналду мог спокойно выходить со скамейки на пару минут, компенсируя дефицит времени педагогической работой на тренировках. Но в «Манчестер Сити» Криштиану не пошел, когда Гвардиола допустил ротацию. МЮ нужно прощаться с форвардом. Говорили об этом раньше, а теперь это понимает весь мир.

Возможен январский уход Обамеянга

Если к тому времени будет ясно, что ПСЖ не хватает центрального нападающего, то парижанин по месту рождения Обамеянг с радостью примет приглашения Месси и Неймара. Да и Мбаппе клянчил прошлым летом центрального форварда, пускай получает. Таким нехитрым приемом можно расчистить место для Роналду в основе «Челси». Хотя Обамеянг, если бы сорвался его уход из «Барселоны», сейчас сидел бы на скамейке каталонцев, ведь Левандовски стартовую позицию никому не отдаст. Маунт и Стерлинг – основные инсайды «Челси», а вот на острие, кроме Пьера-Эмерика, могут играть лишь два человека. Или Хаверц, или Бройя, хотя молодой албанец вряд ли усадит Роналду на скамейку, если переговоры Боэли, Поттера и португальца пройдут успешно.

Роналду не стоит уезжать в США так рано

Криштиану, конечно, чуть слабее, чем чемпион Италии Златан, но может побегать в топ-5. А если серьезно, то Ибрагимович летал за океан, играл там за аналог клуба из Майами – команду из Лос-Анджелеса. Был в середине таблицы, турнирного интереса мало. Забивал разные голы, а потом надоело под палящим солнцем, вернулся в Европу. Роналду любит Лигу чемпионов, может попасть туда с «Челси». Криштиану не хочет, чтобы его запомнили запасным. И связывали с детским уходом с бровки до финального свистка, отказом выйти на замену. Не идет Роналду по статусу и возрасту такое поведение. Одновременно в США может играть хоть в сорок лет, если хочет. Клубу Бекхэма без разницы возраст Криштиану и Месси в момент заключение контрактов. Поэтому в январе после чемпионата мира, когда клубный сезон словно начнется сначала – впервые в истории больших лиг, Роналду лучше выступать в АПЛ , но не в составе «Манчестер Юнайтед».

«Челси» — редкий клуб, где может заиграть

Криштиану – специфический тактический фрукт. С годами не двигался по траектории Де Брюйне – из вингера на место инсайда, от роли крайнего форварда к позиции одного из тройки полузащитников. Месси тоже после многих сезонов вингером и центральным форвардом переместился ближе к полузащите. Роналду на команду так пахать не будет. Ему важнее голы, чем результативные передачи. Следовательно, Спаллетти правильно сделал, что не променял Кварацхелию слева в атаке на Криштиану прошлым летом, и Осимхена не отдал, чтобы Роналду занял место в центре. Многие другие клубы, с которыми португальца связывали, не сломали свою игру из-за одного человека. И «Манчестер Юнайтед» этого делать не будет. А вот «Челси», раз Обамеянг не пришел всерьез и надолго, может попробовать побегать полгода с Криштиану на острие. Вряд ли есть смысл подписывать длительное соглашение, но если договорятся с «Манчестер Юнайтед» в январе, то Роналду получит шанс на реванш в АПЛ . А Поттер получит человека, который умел побеждать.