Розе: «Мы вошли в групповой турнир не лучшим образом»

Главный тренер «РБ Лейпциг» оценил текущее турнирное положение своей команды перед матчем Лиги чемпионов против «Реала».

Мы вошли в групповой турнир не лучшим образом, начав с двух поражений. После этого нам было очень непросто. Полагаю, мы здорово проявили себя в обоих матчах против «Селтика». На данный момент у нас 6 очков, нам предстоит игра на своем поле. Однако это не является гарантией успеха. Мы немало трудились, чтобы попасть на то место, которое позволит выйти в следующую стадию.