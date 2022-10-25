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Розе: «Мы вошли в групповой турнир не лучшим образом»

вчера, 19:58
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе оценил текущее турнирное положение своей команды перед матчем Лиги чемпионов против «Реала».

Мы вошли в групповой турнир не лучшим образом, начав с двух поражений. После этого нам было очень непросто. Полагаю, мы здорово проявили себя в обоих матчах против «Селтика». На данный момент у нас 6 очков, нам предстоит игра на своем поле. Однако это не является гарантией успеха. Мы немало трудились, чтобы попасть на то место, которое позволит выйти в следующую стадию.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:08
Сегодня образ может подпортиться...))) На испанский манер..)
Гость
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