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Линекер: «„Реал“ – замечательный клуб, сильная команда»

вчера, 19:36

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался об успехах «Реала».

«Реал» – замечательный клуб, сильная команда, но им помогает удача. Разумеется, это один из лучших клубов мира. «Реал» умеет побеждать. Порой мне кажется, что в их составе больше нет особенных футболистов, как это было раньше. Но «Реал» идет к победе.

Даже без Роналду «Реал» способен побеждать... Порой я даже не могу понять, как.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 20:09
По прошлому сезону ЛЧ и правда никто не мог понять как Реал побеждает. Просто побеждает - и всё.
И не забываем что говорящий с уважением о Реале Гари - бывший игрок Барселоны )
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:03
Удивительное - рядом!
Сильная команда, один из лучших клубов мира - и при этом еще как-то умудряется побеждать. Невероятно!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:51
На то он и Реал, лучший клуб всех времён
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