Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер высказался об успехах «Реала».

«Реал» – замечательный клуб, сильная команда, но им помогает удача. Разумеется, это один из лучших клубов мира. «Реал» умеет побеждать. Порой мне кажется, что в их составе больше нет особенных футболистов, как это было раньше. Но «Реал» идет к победе.

Даже без Роналду «Реал» способен побеждать... Порой я даже не могу понять, как.