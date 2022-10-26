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Украина намерена добиваться исключения России из ФИФА и УЕФА

вчера, 09:31

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что его организация будет требовать исключения России из ФИФА и УЕФА.

Это связано с решением России разрешить командам из своих новых регионов и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой (ФНЛ).

«УАФ направляет немедленное обращение в ФИФА и УЕФА с требованием применить самые строгие санкции в отношении РФС. А именно: мы будем требовать исключения России из УЕФА и ФИФА», — написал Павелко в одной из соцсетей.

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Россия
Источник: tass.ru
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