Украина намерена добиваться исключения России из ФИФА и УЕФА

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вчера, 09:31

Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что его организация будет требовать исключения России из ФИФА и УЕФА .

Это связано с решением России разрешить командам из своих новых регионов и Крыма участвовать в соревнованиях, проводимых Футбольной национальной лигой ( ФНЛ ).