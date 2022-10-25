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Эмери: «Сейчас передо мной открываются новые возможности»

вчера, 22:54

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал свой переход в клуб из Бирмингема.

Мои 2,5 года в Испании были прекрасны. Я чувствовал себя как дома, но мне важно следовать своему профессиональному пути. Сейчас передо мной открываются новые возможности, как тогда, когда я впервые прибыл в Англию. Я посчитал, что мое возвращение сюда — новый спортивный вызов. Это личное и профессиональное решение. Я покинул свой дом в 24 года и вошел в мир профессионального футбола со всеми последствиями данного решения.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:28
Опускается все ниже и ниже.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:04
Можно пожелать только удачи!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ p9ump7bgudqw (раскрыть)
сегодня в 00:38
Больше дела надо в МЮ, Ливерпуле и МС. В Бирмингеме надо квартирку хорошую прикупить..., ну а за одно то, что он оградит клуб от вылета в Шип, местные болелы его итак на руках носить будут.
p9ump7bgudqw
p9ump7bgudqw
вчера в 23:37
Слишком много слов, надо больше дела
dx59rvmwxrt4
dx59rvmwxrt4
вчера в 23:30
а в Англии тебе не везет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:13
Попробуй реализовать их
Гость
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