Эмери: «Сейчас передо мной открываются новые возможности»

Главный тренер «Астон Виллы» прокомментировал свой переход в клуб из Бирмингема.

Мои 2,5 года в Испании были прекрасны. Я чувствовал себя как дома, но мне важно следовать своему профессиональному пути. Сейчас передо мной открываются новые возможности, как тогда, когда я впервые прибыл в Англию. Я посчитал, что мое возвращение сюда — новый спортивный вызов. Это личное и профессиональное решение. Я покинул свой дом в 24 года и вошел в мир профессионального футбола со всеми последствиями данного решения.