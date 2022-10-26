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Степаненко: «Ничья – справедливый итог»

вчера, 10:51
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)1 : 1Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко прокомментировал ничью с «Селтиком».

Игра для нас получилась тяжелой. «Селтик» играл очень хорошо, но мы были терпеливы, дождались своего шанса и забили. Могли бы забить и еще, но это хороший результат для нас.

У нас был шанс забить второй раз, но и у «Селтика» шансы тоже были, так что, думаю, ничья – справедливый итог. Нас он устроил больше, но обе команды наиграли на ничью».

Выход из группы? Почему бы и нет? На старте никто и не думал, что мы способны так играть. Теперь у нас есть возможность продолжить борьбу в Лиге чемпионов. Мы выиграли в первой игре с «Лейпцигом», так что будем бороться за победу и в последней.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:20
Согласен во всём.
Capral
Capral ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 11:16
Не думаю, что Шахта победит Лейпциг. Нынешний Шахтер- молодая, на скорую руку собранная команда, с новым ГТ не имеющая богатого европейского опыта. Но в любом случае- я за Шахтер, отбросив всю политику и тп. Очень хочется увидеть команду в российской ПЛ!!!
ДСА
ДСА
вчера в 11:13
На выезде у Шахтера получше получается.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:09
То что Шахтер умеет преподносить сюрпризы, мы уже неоднократно убеждались. Так что победа над Лейпцигом и второе место в группе - вполне реально.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 10:53
Селтик обязан был побеждать.
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