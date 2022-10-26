Президент ПСЖ: «Победить в Лиге чемпионов? Почему бы и нет?»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи порассуждал о шансах команды на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.
Способны ли мы победить? Почему бы и нет? Мы движемся от матча к матчу — это наша цель.
Но сейчас мы не думаем о победе, пока еще слишком рано, еще идет групповой раунд. Мы хотим сохранять спокойствие.
Не нравится мне эта команда
Неужели такое не может быть? ))
Не нравится мне эта команда
Неужели такое не может быть? ))
вы Бенфику 2 раза обыграть не смогли, какая Лига чемпионов?
вы Бенфику 2 раза обыграть не смогли, какая Лига чемпионов?
Не понимаю, как можно ждать и надеяться на чужой провал?
Не понимаю, как можно ждать и надеяться на чужой провал?
Есть более достойные и способные команды для победы
Есть более достойные и способные команды для победы