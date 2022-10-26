Президент ПСЖ: «Победить в Лиге чемпионов? Почему бы и нет?»

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи порассуждал о шансах команды на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Способны ли мы победить? Почему бы и нет? Мы движемся от матча к матчу — это наша цель.

Но сейчас мы не думаем о победе, пока еще слишком рано, еще идет групповой раунд. Мы хотим сохранять спокойствие.