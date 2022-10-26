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Президент ПСЖ: «Победить в Лиге чемпионов? Почему бы и нет?»

вчера, 10:22

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи порассуждал о шансах команды на победу в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Способны ли мы победить? Почему бы и нет? Мы движемся от матча к матчу — это наша цель.

Но сейчас мы не думаем о победе, пока еще слишком рано, еще идет групповой раунд. Мы хотим сохранять спокойствие.

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Все комментарии
vova505
vova505 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 16:28
Ну как? Ну вот так
Не нравится мне эта команда
Неужели такое не может быть? ))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 16:08
псж как сборная Бразилии, вроде всегда фаворит, но вылетает с треском)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:04
обыграли какое-то днище и уже "победить в лиге чемпионов" )))

вы Бенфику 2 раза обыграть не смогли, какая Лига чемпионов?
Agamaga........
Agamaga........ ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 14:55
Если выиграют ЛЧ, значит достойны.
Не понимаю, как можно ждать и надеяться на чужой провал?
avici_liverpool
avici_liverpool ответ arsenVS (раскрыть)
вчера в 14:39
у них походу эйфория разыгралась там после победы над палачами Ювентуса
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 14:31
Когда то это должно случится
arsenVS
arsenVS
вчера в 13:57
"Мы хотим сохранять спокойствие" Что значит эта фраза ? И забив 7 голов в ворота израильского гранда сразу думать о победе в ЛЧ )). Посмотрим кто в плей офф попадется , а там и видно будет ).
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:08
Деньги не все решают.
vova505
vova505
вчера в 12:51
Надеюсь и верю, что этого не случится
Есть более достойные и способные команды для победы
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 12:30
Ну смотря какой выхлоп, у каждого свой.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:43
Несбыточная мечта араба.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:35
Надо хорошо играть. Надо побеждать в матчах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:31
В этом сезоне могут и победить!
erla1984
erla1984
вчера в 11:28
у вас будет вечный нет денежный мешок, не видать вам кубок как ушей кубка)) бенфику сначала пройдите, не прошли же, а дальше уже по классу выше бенфики клубы, это вам не команды Лиги 1 и всякие маккаби хайфы
амурец
амурец
вчера в 11:14
конечно нет
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:08
насер есть насер
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:06
Это же хорошо)))Без выхлопа то))
datvr73rqe6b
datvr73rqe6b
вчера в 10:58
    Zhgoon
    Zhgoon ответ avici_liverpool (раскрыть)
    вчера в 10:52
    Это точно. Просто какой-то парад справедливости.
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    вчера в 10:40
    не знаю, кто будет победителем этой ЛЧ, но главное, чтобы не сити и псж. Такое наслаждение год за годом смотреть как они пролетают мимо.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 10:38
    "Победить в ЛЧ?, ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?, тем более мы уже все проплатили!"...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 10:27
    Да пора уже, а то с МС столько бабла запулили, а выхлопа нет.
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