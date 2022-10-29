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Игрок «Версаля» заинтересовал клубы Лиги 1 и Лиги 2

вчера, 18:16

Футболист «Версаля» Капит Джоко заинтересовал клубы Лиги 1 и Лиги 2. В прошлом сезоне полузащитник внес весомый вклад в выход команды в полуфинал Кубка Франции.

На данный момент «Версаль» выступает на третьем уровне системы лиг Франции. В текущем сезоне чемпионата Джоко забил 5 раз и отдал 2 голевые передачи в 8 матчах. Сообщается, что клубы Лиги 1 и Лиги 2 станут предметно интересоваться возможностью подписания футболиста во время зимнего трансферного окна.

На данный момент «Версаль» идет на 3-м месте в чемпионате.

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Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 19:08
Из третьей лиги даже во вторую, это уже прыжок.
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