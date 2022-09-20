Тащин рассказал о распределении прав на показ чемпионата мира в Катаре

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о распределении между телеканалами прав на показ матчей чемпионата мира в Катаре.
Права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещё в 2019-м. Большая часть за него уже точно выплачена.
Матчи ещё не распределяли, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале.
Это масштабное событие, которое выходит за рамки привычного спорта. Сборная России не в первый раз не будет участвовать на чемпионате мира, и раньше на цифрах это не особо сказывалось. Рассчитываем, что пройдёт очень хорошо. Конечно, рейтинги домашнего ЧМ вряд ли удастся повторить, но всё равно ожидания позитивные. По Евро у нас были хорошие показатели.