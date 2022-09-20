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Тащин рассказал о распределении прав на показ чемпионата мира в Катаре

сегодня, 14:36

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о распределении между телеканалами прав на показ матчей чемпионата мира в Катаре.

Права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещё в 2019-м. Большая часть за него уже точно выплачена.

Матчи ещё не распределяли, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале.

Это масштабное событие, которое выходит за рамки привычного спорта. Сборная России не в первый раз не будет участвовать на чемпионате мира, и раньше на цифрах это не особо сказывалось. Рассчитываем, что пройдёт очень хорошо. Конечно, рейтинги домашнего ЧМ вряд ли удастся повторить, но всё равно ожидания позитивные. По Евро у нас были хорошие показатели.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
t944b27ghga4
t944b27ghga4
сегодня в 17:05
Конечно чемпионат нужно посмотреть...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:21
А на фига нам этот чемпионат мира? Лучше мультики показать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:46
У нас РК точно всё покажут!
Гость
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