Тащин рассказал о распределении прав на показ чемпионата мира в Катаре

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о распределении между телеканалами прав на показ матчей чемпионата мира в Катаре.

Права стоят немаленьких денег. Контракт был подписан ещё в 2019-м. Большая часть за него уже точно выплачена.

Матчи ещё не распределяли, но могу точно сказать: на «Матч ТВ» будет большое количество футбола. Прямые трансляции будем делить поровну, но все матчи можно будет посмотреть в повторах на нашем канале.