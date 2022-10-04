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«Матч ТВ» покажет все игры чемпионата мира 2022 года

вчера, 12:17

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что покажет все игры чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Все 64 матча чемпионата мира по футболу будут показаны на «Матч ТВ» в федеральном эфире, на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Александр Апалько (раскрыть)
сегодня в 10:11
Кто здесь?
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 23:05
Отлично, будет что посмотреть
rahmiddin
rahmiddin
вчера в 22:41
Не надо паказыват. предатели. за деньги матч тв все продаст пазор
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:35
Мне всё это тоже очень не нравится. Но по возможности буду смотреть. Всё-таки ЧМ-это всегда интересно, особенно плей-офф.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ Project _Pandora_ (раскрыть)
вчера в 22:29
Кто ты вообще такой?
Александр Апалько
Александр Апалько
вчера в 22:22
Я тоже. Ещё за сербов
Futurista
Futurista
вчера в 21:29, ред.
Тем временем в логове демократии:

Париж присоединился к бойкоту трансляций ЧМ-2022 по футболу из Катара...

Париж присоединился к нескольким французским городам, которые отказались создавать «фан-зоны» и устанавливать огромные экраны в общественных местах для трансляций из Катара матчей чемпионата мира по футболу. Власти Марселя, Лилля, Бордо, Реймса и Нанси приняли такое решение в знак протеста против нарушений прав человека и угрозе окружающей среды в арабском государстве...
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ старина (раскрыть)
вчера в 21:03
За Голландию, ну и за Хорватию
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:29
Новость насколько неожиданная, настолько долгожданная и приятная. Откровенно говоря, я не надеялся на благоприятный для всех нас исход.
Ну а те, кто говорят на этой ветке, что не будут смотреть ЧМ... не обманывайте себя. Будете смотреть как миленькие и наслаждаться красивым футболом.
Представляете, на улице слякоть, дождь или снег, а ты у экрана телевизора...
vinyardrip
vinyardrip ответ Betman (раскрыть)
вчера в 19:58
    vinyardrip
    vinyardrip
    вчера в 19:57
    Зачем вам футбол? вы же всех победю)))
    Betman
    Betman
    вчера в 19:17
    Да всё равно уже нормальныx комментаторов не осталось почти.
    Кстати, кто в курсе, Александр Чистяков тоже покинул Соккер, наряду с Олегом Лыткиным и Стасом Гориным?? И может кто знает где они теперь обитают?? А то признаться, я в основном иx статьи любил читать, без обид другим авторам.
    Дмитрюк
    Дмитрюк ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 18:50
    Может стоит вообще интернетом перестать пользоваться? Представь как они испугаются..
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 18:14
    Лучше санкции на показ,чтобы наказать Запад,они по другому не поймут и не смотреть по интернету на зло Байдену
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ ответ Дмитрюк (раскрыть)
    вчера в 17:47
    Ты просто всё в кучу намешал.англосаксы фифа и лиги очень разные вещи
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 17:46
    Аттракцион не виданой щедрости от матч ТВ.
    Дмитрюк
    Дмитрюк
    вчера в 17:20
    Все никак понять не могу, то поносят "англосаксов" и фифа, то показывают ЧМ и европейские лиги. Ведь этого враги по их мнению... Патриоты объясните плизз
    Loko57
    Loko57
    вчера в 16:47
    Вопрос сколько будет на бесплатном)))
    ATG
    ATG
    вчера в 16:01
    За Сербию. Но смотреть не особо хочется чм
    ДСА
    ДСА
    вчера в 14:45
    Без наших смотреть неинтересно.
    Бонжорно
    Бонжорно ответ старина (раскрыть)
    вчера в 14:13
    я за Алжир
    Project _Pandora_
    Project _Pandora_ ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
    вчера в 14:06
    Вести себя нужно прилично, тогда и ущемлять не будут. Всё по делу.
    monah-10
    monah-10 ответ старина (раскрыть)
    вчера в 13:41
    Дания
    Futurista
    Futurista ответ vedevas_93 (раскрыть)
    вчера в 13:33
    Так у меня и нет такой цели, чтобы кто то расстроился)...
    старина
    старина
    вчера в 13:25
    Я за Бразилию поболею.Кто за кого?
    sv_1969
    sv_1969 ответ vedevas_93 (раскрыть)
    вчера в 13:15
    Дык ведь никто не расстроится если Вы посмотрите)))
    Каждому своё!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:13
    Посмотрим хоть хорошие матчи.
    vedevas_93
    vedevas_93 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 13:08
    никто не расстроится чтобы вы смотреть не будете))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 13:06
    А зачем деньги выбрасывать ?
    Наших там нет !
    008Maximus
    008Maximus
    вчера в 13:01, ред.
    Это очень хорошие новости
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