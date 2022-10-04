«Матч ТВ» покажет все игры чемпионата мира 2022 года

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что покажет все игры чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.
Все 64 матча чемпионата мира по футболу будут показаны на «Матч ТВ» в федеральном эфире, на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.
Париж присоединился к бойкоту трансляций ЧМ-2022 по футболу из Катара...
Париж присоединился к нескольким французским городам, которые отказались создавать «фан-зоны» и устанавливать огромные экраны в общественных местах для трансляций из Катара матчей чемпионата мира по футболу. Власти Марселя, Лилля, Бордо, Реймса и Нанси приняли такое решение в знак протеста против нарушений прав человека и угрозе окружающей среды в арабском государстве...
Париж присоединился к бойкоту трансляций ЧМ-2022 по футболу из Катара...
Париж присоединился к нескольким французским городам, которые отказались создавать «фан-зоны» и устанавливать огромные экраны в общественных местах для трансляций из Катара матчей чемпионата мира по футболу. Власти Марселя, Лилля, Бордо, Реймса и Нанси приняли такое решение в знак протеста против нарушений прав человека и угрозе окружающей среды в арабском государстве...
Ну а те, кто говорят на этой ветке, что не будут смотреть ЧМ... не обманывайте себя. Будете смотреть как миленькие и наслаждаться красивым футболом.
Представляете, на улице слякоть, дождь или снег, а ты у экрана телевизора...
Ну а те, кто говорят на этой ветке, что не будут смотреть ЧМ... не обманывайте себя. Будете смотреть как миленькие и наслаждаться красивым футболом.
Представляете, на улице слякоть, дождь или снег, а ты у экрана телевизора...
Кстати, кто в курсе, Александр Чистяков тоже покинул Соккер, наряду с Олегом Лыткиным и Стасом Гориным?? И может кто знает где они теперь обитают?? А то признаться, я в основном иx статьи любил читать, без обид другим авторам.
Кстати, кто в курсе, Александр Чистяков тоже покинул Соккер, наряду с Олегом Лыткиным и Стасом Гориным?? И может кто знает где они теперь обитают?? А то признаться, я в основном иx статьи любил читать, без обид другим авторам.
Каждому своё!
Каждому своё!
Наших там нет !
Наших там нет !