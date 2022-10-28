В «Милане» отреагировали на слухи об интересе к Дивееву

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вчера, 16:48

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал слухи об интересе к защитнику ЦСКА .

Интерес к Дивееву? Наш клуб с этими слухами никак не связан.

Ранее сообщалось, что в услугах Дивеева заинтересованы четыре итальянских клуба.