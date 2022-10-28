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В «Милане» отреагировали на слухи об интересе к Дивееву

вчера, 16:48

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал слухи об интересе к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

Интерес к Дивееву? Наш клуб с этими слухами никак не связан.

Ранее сообщалось, что в услугах Дивеева заинтересованы четыре итальянских клуба.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:20
Байкал-38 17 / 365сегодня в 17:32
Ну сколько может уже агент Дивеева унижать Дивеева перед всем миром?
Уже все открестились.
Дивееву надо отказаться от такого агента.
Надо брать пример с Баринова и переходить только в клубы Испании.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:32
Ну сколько может уже агент Дивеева унижать Дивеева перед всем миром?
Уже все открестились.
Дивееву надо отказаться от такого агента.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:05
Дивееву надо покупать новые бутсы !
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:00
Это просто слухи
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