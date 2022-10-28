В «Милане» отреагировали на слухи об интересе к Дивееву

Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара прокомментировал слухи об интересе к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
Интерес к Дивееву? Наш клуб с этими слухами никак не связан.
Ранее сообщалось, что в услугах Дивеева заинтересованы четыре итальянских клуба.
Ну сколько может уже агент Дивеева унижать Дивеева перед всем миром?
Уже все открестились.
Дивееву надо отказаться от такого агента.
Надо брать пример с Баринова и переходить только в клубы Испании.
Ну сколько может уже агент Дивеева унижать Дивеева перед всем миром?
Уже все открестились.
Дивееву надо отказаться от такого агента.
Надо брать пример с Баринова и переходить только в клубы Испании.
Уже все открестились.
Дивееву надо отказаться от такого агента.
Уже все открестились.
Дивееву надо отказаться от такого агента.