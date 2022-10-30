Главчич: «Я не собираюсь уходить из „Химок“»

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно и хочет помочь клубу сохранить место в РПЛ.
У меня действующий контракт с «Химками». Я не собираюсь уходить. Мои планы – остаться в зимнее трансферное окно в клубе. Мы переживаем очень плохую ситуацию, и я хочу помочь моей команде закончить сезон с хорошим результатом. Мы сможем исправить ситуацию во второй части чемпионата и остаться в Премьер-лиге. Я верю в это.
«Химки» не побеждают уже 15 матчей подряд после ухода Сергея Юрана. Последняя победа была одержана 7 августа над «Торпедо» (3:1)
Дайте пожалуйста информацию как можно связаться с руководителем соккера.
Дайте пожалуйста информацию как можно связаться с руководителем соккера.