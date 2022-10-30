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Главчич: «Я не собираюсь уходить из „Химок“»

вчера, 10:58

Полузащитник «Химок» Неманья Главчич не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно и хочет помочь клубу сохранить место в РПЛ.

У меня действующий контракт с «Химками». Я не собираюсь уходить. Мои планы – остаться в зимнее трансферное окно в клубе. Мы переживаем очень плохую ситуацию, и я хочу помочь моей команде закончить сезон с хорошим результатом. Мы сможем исправить ситуацию во второй части чемпионата и остаться в Премьер-лиге. Я верю в это.

«Химки» не побеждают уже 15 матчей подряд после ухода Сергея Юрана. Последняя победа была одержана 7 августа над «Торпедо» (3:1)

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 12:02
Радимов о «Химках»: «Уже надо не освящать стадион, а панихиду заказывать. Происходящее не может укладываться в голове у здравомыслящего человека»
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:58
Оставайся,помогай команде!
нечитайло
нечитайло
вчера в 11:21
Надо стараться
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:18
Кроме веры надо еще что-то. а этого что-то нет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:16
Добрый день!

Дайте пожалуйста информацию как можно связаться с руководителем соккера.
Гость
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