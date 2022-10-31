Месси может перейти в клуб Бекхэма

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вчера, 14:26

Нападающий ПСЖ может перейти в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» .

Вероятность перехода аргентинца в клуб из МЛС довольно высока, несмотря на вариант с продлением договора с парижанами, а также возможность возвращения в «Барселону». В американском клубе уверены, что Месси выберет вариант с Майами, ожидается, что в ближайшие месяцы данный переход может состояться.