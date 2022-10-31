Месси может перейти в клуб Бекхэма

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может перейти в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.
Вероятность перехода аргентинца в клуб из МЛС довольно высока, несмотря на вариант с продлением договора с парижанами, а также возможность возвращения в «Барселону». В американском клубе уверены, что Месси выберет вариант с Майами, ожидается, что в ближайшие месяцы данный переход может состояться.
Игрок и клуб МЛС ведут диалог уже несколько лет, Хорхе Месси, отец футболиста, неоднократно встречался с совладельцами «Интер Майами». Известно, что до окончания чемпионата мира стороны не будут обсуждать данную сделку.
Кубок Америки такой же континентальный турнир как и ЧЕ. Кришу дали ЗМ украв у Рибери, проплакал себе награду позорно.
Все любителя футбола восхищаются игрой Месси, а фаны криша истерят вечно как и он сам.
А по золотым бутсам какие отмазки будут? 6 против 4.
Кубок Америки такой же континентальный турнир как и ЧЕ. Кришу дали ЗМ украв у Рибери, проплакал себе награду позорно.
Все любителя футбола восхищаются игрой Месси, а фаны криша истерят вечно как и он сам.
А по золотым бутсам какие отмазки будут? 6 против 4.
Пусть в нормальном чемпионате поиграет
А то в следующем году на кипре будет лучшим ассистентом и за это ему дадут золотой мяч
А что за копа америка дают же ?(это оправдание за что он получил такое )
Только за кубок африканских наций что то никому не дают
УЛевандовски или Ван дейка украл ЗЛ и у Иньесты или Снейдера тоже
Его последний ЗМ это ввообще плевок всем любителям футбола в душу прям
Пусть в нормальном чемпионате поиграет
А то в следующем году на кипре будет лучшим ассистентом и за это ему дадут золотой мяч
А что за копа америка дают же ?(это оправдание за что он получил такое )
Только за кубок африканских наций что то никому не дают
УЛевандовски или Ван дейка украл ЗЛ и у Иньесты или Снейдера тоже
Его последний ЗМ это ввообще плевок всем любителям футбола в душу прям
Пусть нарцисс выиграет 6 золотых бутс и 7 золотых мячей 😀
Пусть нарцисс выиграет 6 золотых бутс и 7 золотых мячей 😀
Пусть пофеерит в апл или в серии а
Пусть станет лучшим бомбардиром в серии а хотя бы раз и в апл 18 мячей забьет вот тогда и скажем что какой то ГнОМИК феерит
Пусть пофеерит в апл или в серии а
Пусть станет лучшим бомбардиром в серии а хотя бы раз и в апл 18 мячей забьет вот тогда и скажем что какой то ГнОМИК феерит
ЧМ 2022 года пройдёт, сезон закончится. а там видно будет.
ЧМ 2022 года пройдёт, сезон закончится. а там видно будет.