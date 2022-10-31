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Месси может перейти в клуб Бекхэма

вчера, 14:26

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может перейти в «Интер Майами», одним из совладельцев которого является экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм.

Вероятность перехода аргентинца в клуб из МЛС довольно высока, несмотря на вариант с продлением договора с парижанами, а также возможность возвращения в «Барселону». В американском клубе уверены, что Месси выберет вариант с Майами, ожидается, что в ближайшие месяцы данный переход может состояться.

Игрок и клуб МЛС ведут диалог уже несколько лет, Хорхе Месси, отец футболиста, неоднократно встречался с совладельцами «Интер Майами». Известно, что до окончания чемпионата мира стороны не будут обсуждать данную сделку.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ R.Carlos. (раскрыть)
сегодня в 09:50
Кто притянул за уши? Месси был лучшим в Ла Лиге, когда там выступал нарцисс, забыл об этом? За 8 лет соперничества в Испании Месси его уделал.
Кубок Америки такой же континентальный турнир как и ЧЕ. Кришу дали ЗМ украв у Рибери, проплакал себе награду позорно.
Все любителя футбола восхищаются игрой Месси, а фаны криша истерят вечно как и он сам.
А по золотым бутсам какие отмазки будут? 6 против 4.
Alex November
Alex November ответ R.Carlos. (раскрыть)
сегодня в 02:21
Криштиану один из лучших, но,если Месси станет чемпионом, то он станет першим после бога, пожелаем ему победу
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:23
Лига 1 за уши притянута в топ 5
Пусть в нормальном чемпионате поиграет
А то в следующем году на кипре будет лучшим ассистентом и за это ему дадут золотой мяч
А что за копа америка дают же ?(это оправдание за что он получил такое )
Только за кубок африканских наций что то никому не дают
УЛевандовски или Ван дейка украл ЗЛ и у Иньесты или Снейдера тоже
Его последний ЗМ это ввообще плевок всем любителям футбола в душу прям
Agamaga........
Agamaga........ ответ R.Carlos. (раскрыть)
вчера в 20:02
Месси на данный момент лучший не только в лиге 1, но и топ - 5 лиг по ассистам. И это в 35 лет! Фаны нарцисса уже не знают, что ещё сочинять про Лионеля.
Пусть нарцисс выиграет 6 золотых бутс и 7 золотых мячей 😀
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:59
Это утка. У Месси с деньгами нет проблем с ПСЖ а ради чего он поедет в млс? Чтобы не играть в лиге чемпионов?
Elliada
Elliada
вчера в 18:00
Сначала балласт в МЛС отправится. МЮ без балласта выигрывает, он им не нужен. Контракт закончится летом. И всё! Никому он не нужен. Только в качестве ручной обезьянки у шейхов или в МЛС ж...ой торговать.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 17:24
Феерит он в раздивалках с неймаром и черепахой и то в лиге 1
Пусть пофеерит в апл или в серии а
Пусть станет лучшим бомбардиром в серии а хотя бы раз и в апл 18 мячей забьет вот тогда и скажем что какой то ГнОМИК феерит
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:11
Месси : Только после 🐓... Старикам надо уступать... А-ха-ха-ха...
dok66
dok66
вчера в 15:53
Когда домой в Америку захочется , тогда точно перейдет.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:52
Бекхем, Месси , Роналду это их уровень !
амурец
амурец
вчера в 15:48
Ого и понятно даже в лиге фермеров Месси дно не говоря уже о ЛЧ где он герой только против Маккаби
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
вчера в 15:33
Уже который год может перейти и всё не переходит. Как и ещё добрая дюжина игроков подобного уровня
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:21
Летом может быть, а зимой нет смысла
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:13
То Роналду туда собирается, то Месси....
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:03
Эта инфа давно уже гуляет.
ЧМ 2022 года пройдёт, сезон закончится. а там видно будет.
Agamaga........
Agamaga........ ответ q6quh7v7v346 (раскрыть)
вчера в 14:55
В МЛС пора нарциссу, а Месси ещё феерит в Европе, забивает и раздаёт исправно.
q6quh7v7v346
q6quh7v7v346
вчера в 14:28
Пора уже дномяре в МЛС
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