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Булыкин: «Среди игроков в первом круге разочарованием стал Раконьяц»

вчера, 20:10

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал главных неудачников первого круга РПЛ.

Среди клубов самым большим разочарованием в первой части сезона стал «Локомотив». Тренер — Гогниев из-за его поведения. Среди игроков разочарованием стал Раконьяц. Его взяли за такие большие деньги — в пять раз дороже. Он должен был сразу помочь команде, но этого не произошло. Может, во втором круге оправдает ожидания руководства «Локомотива».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:12
Локо, Химки и Торпедо - разочарования одного уровня. Из тренеров Йоканович. Из игроков Касьеера
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:15
В целом всё что связано с Локомотивом огорчило в первом круге...
Надеемся, что вторая половина будет реабилитационной, в чем лично мну не сомневается. Не к лицу газете "Гудок" печатать печальные, футбольные вести))
Гость
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