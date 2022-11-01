Булыкин: «Среди игроков в первом круге разочарованием стал Раконьяц»

Экс-форвард «Локомотива» назвал главных неудачников первого круга РПЛ .

Среди клубов самым большим разочарованием в первой части сезона стал «Локомотив». Тренер — Гогниев из-за его поведения. Среди игроков разочарованием стал Раконьяц. Его взяли за такие большие деньги — в пять раз дороже. Он должен был сразу помочь команде, но этого не произошло. Может, во втором круге оправдает ожидания руководства «Локомотива».