Турецкий журналист: «Не удивлюсь, если Дзюба разорвал контракт с „Аданой“»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».
Честно, я ничего не слышал об этом. Но не удивился бы разрыву контракта с Дзюбой по инициативе руководства, так как он последний, кого выберет Монтелла.
Как сообщает ..., российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор" из-за задержек по зарплате.
Турецкий клуб до сих пор не выплатил 34-летнему футболисту зарплату за сентябрь и октябрь.
"Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому "Адана" погасит все долги перед Дзюбой в январе–феврале 2023 года", — добавил источник, знакомый с ситуацией."
Как сообщает ..., российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор" из-за задержек по зарплате.
Турецкий клуб до сих пор не выплатил 34-летнему футболисту зарплату за сентябрь и октябрь.
"Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому "Адана" погасит все долги перед Дзюбой в январе–феврале 2023 года", — добавил источник, знакомый с ситуацией."