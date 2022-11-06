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ГлавнаяНовостиКонтрактыТурция. Супер-Лига 2022/2023

Турецкий журналист: «Не удивлюсь, если Дзюба разорвал контракт с „Аданой“»

вчера, 12:10

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию о том, что нападающий Артем Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».

Честно, я ничего не слышал об этом. Но не удивился бы разрыву контракта с Дзюбой по инициативе руководства, так как он последний, кого выберет Монтелла.

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Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:47
Дзюба гораздо талантливее Корина. Он умеет полировать не только лавку
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:11, ред.
Оказывается,мы все-КЛЕВЕТНИКИ,а Артёмка-на светлой стороне добра,борец за права.Пусть и свои :

Как сообщает ..., российский нападающий Артем Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор" из-за задержек по зарплате.
Турецкий клуб до сих пор не выплатил 34-летнему футболисту зарплату за сентябрь и октябрь.
"Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому "Адана" погасит все долги перед Дзюбой в январе–феврале 2023 года", — добавил источник, знакомый с ситуацией."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:16, ред.
Не прижился Артем в Турции. Не каждый способен полировать лавку, как Кокорин...
Гость
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