Турецкий журналист: «Не удивлюсь, если Дзюба разорвал контракт с „Аданой“»

Турецкий спортивный журналист Мехмет Озджан прокомментировал информацию о том, что нападающий разорвал контракт с «Аданой Демирспор».

Честно, я ничего не слышал об этом. Но не удивился бы разрыву контракта с Дзюбой по инициативе руководства, так как он последний, кого выберет Монтелла.