Стало известно, почему Дзюба принял решение уйти из «Аданы Демирспор»

В СМИ появилась информация, что нападающий Артем Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».
Форвард решил расторгнуть контракт с турецким клубом из-за отсутствия игрового времени и задержек по заработной плате. Знакомый с ситуацией источник сообщил:
Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой до января–февраля 2023 года.
Фактор для заграницы всего 1:
- низкий уровень футболиста и физ подготовки (человек уже даже бегать не умеет, а если даже попытается, то его хватит минут на 10-15);
Для России прибавляется ещё один фактор и не сказать, что он менее важен, чем первый:
Он "убьёт" любой коллектив.
Поэтому изначально было понятно, что ФНЛ с оплатой в 3 копейки.
РПЛ, теоретически тоже возможно, если команде нечего терять, оплата та же, но с плохим результатом. При этом даже в ФНЛ не факт, что результат будет положительный.
Фактор для заграницы всего 1:
- низкий уровень футболиста и физ подготовки (человек уже даже бегать не умеет, а если даже попытается, то его хватит минут на 10-15);
Для России прибавляется ещё один фактор и не сказать, что он менее важен, чем первый:
Он "убьёт" любой коллектив.
Поэтому изначально было понятно, что ФНЛ с оплатой в 3 копейки.
РПЛ, теоретически тоже возможно, если команде нечего терять, оплата та же, но с плохим результатом. При этом даже в ФНЛ не факт, что результат будет положительный.
Им хватило всего 3 месяца чтоб Артём научил их играть в футбол...
Но Дзюба слишком востребованный игрок-наставник...и не может подолгу сидеть на одном месте...
Теперь дорога к титулам для турецкого клуба открыта....
Артёму Сергеевичу продолжать нести успешность... титульность ....опыт и позитив ещё во многие клубы !!!!!!!!!
Им хватило всего 3 месяца чтоб Артём научил их играть в футбол...
Но Дзюба слишком востребованный игрок-наставник...и не может подолгу сидеть на одном месте...
Теперь дорога к титулам для турецкого клуба открыта....
Артёму Сергеевичу продолжать нести успешность... титульность ....опыт и позитив ещё во многие клубы !!!!!!!!!