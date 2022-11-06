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Стало известно, почему Дзюба принял решение уйти из «Аданы Демирспор»

вчера, 13:16

В СМИ появилась информация, что нападающий Артем Дзюба разорвал контракт с «Аданой Демирспор».

Форвард решил расторгнуть контракт с турецким клубом из-за отсутствия игрового времени и задержек по заработной плате. Знакомый с ситуацией источник сообщил:

Контракт расторгнут. Вместе с этим был подписан договор, согласно которому «Адана» погасит все долги перед Дзюбой до января–февраля 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:51
И уж совершенно очевидно, что после того, как его убрали из Зенита, а его от туда убрали, балласт никому не нужен, тем более балласт стоимостью 3,5 ляма без бонусов, он никому не будет нужен в России, и тем более он не сможет проявить себя за границей.
Фактор для заграницы всего 1:
- низкий уровень футболиста и физ подготовки (человек уже даже бегать не умеет, а если даже попытается, то его хватит минут на 10-15);
Для России прибавляется ещё один фактор и не сказать, что он менее важен, чем первый:
Он "убьёт" любой коллектив.
Поэтому изначально было понятно, что ФНЛ с оплатой в 3 копейки.
РПЛ, теоретически тоже возможно, если команде нечего терять, оплата та же, но с плохим результатом. При этом даже в ФНЛ не факт, что результат будет положительный.
Vredinka_online
Vredinka_online
вчера в 15:54
Дзюбу могут в Сочи взять. В любом случае не испортит игру.
makkie
makkie
вчера в 15:18
Вот что значит взять игрока после Зенита )))
Брулин
Брулин
вчера в 15:07
Странно, что неустойку не вытряс. Такому финту даже Кокорин бы аплодировал.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:38
Чуть корни в лавку не пустил, пришлось ехать домой, в родную дубовую рощу!
karnager
karnager
вчера в 14:24
Орзул счастлива! Дзюба возвращается в Россию!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:16
Новая история с Дзюбой в окно лезет. Мозги болельщикам вынесут снова.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:12
в Урал перейдет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:04
Хороший клуб...игроки достаточно способные...
Им хватило всего 3 месяца чтоб Артём научил их играть в футбол...
Но Дзюба слишком востребованный игрок-наставник...и не может подолгу сидеть на одном месте...
Теперь дорога к титулам для турецкого клуба открыта....
Артёму Сергеевичу продолжать нести успешность... титульность ....опыт и позитив ещё во многие клубы !!!!!!!!!
Zafootball
Zafootball
вчера в 13:59
Ждем в Сочи, если Дзюба адекватно оценит ситуацию и умерит финансовые аппетиты.
lotsman
lotsman
вчера в 13:50
И там ему играть не дали.))
Scorp689
Scorp689 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 13:46
Зато драчить могёт....
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:35
Играть не умеет, а денег-дай.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:23
Знаем-турки на бабосы Тёму кинули.
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