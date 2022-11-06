Стало известно, почему Дзюба принял решение уйти из «Аданы Демирспор»

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вчера, 13:16

В СМИ появилась информация, что нападающий разорвал контракт с «Аданой Демирспор».

Форвард решил расторгнуть контракт с турецким клубом из-за отсутствия игрового времени и задержек по заработной плате. Знакомый с ситуацией источник сообщил: