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Галактионов отреагировал на слухи, что он может возглавить «Локомотив»

вчера, 21:48

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».

Процентное соотношение по тому, что приду в «Локомотив»? Губернатором и руководством области была поставлена задача изменить игровую стилистику в команде. Как и была задача ввести в команду большое количество молодых игроков. На сегодняшний день данные задачи выполняются. Мы меняемся. Нельзя сказать, что мы изменились, но команда меняется. Игроки востребованы: на лицо оценка кадрового потенциала как игроков, так и тренерско-административного состава. А если есть оценка, значит есть спрос и предложение. Поверьте, с первой до последней минуты руководство области и клуба знает обо всём, что происходит в команде. Если будет какой-то нюанс, то всё будет решаться в совместном диалоге.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:17
Когда брали Николича, то все кричали, что кого вы взяли, теперь кричат верните. Сейчас с Галактионовым так же. Вы человеку даже шанса не даете. И еще вопрос, а через сколько Семин сделал Локо чемпионом после своего прихода?
Достаточно посмотреть на комментарии в последних ветках. Половина верните Семина, половина верните Николича
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:39
Слишком заумно сказал
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:55
Многострадальный Локо - когда же там всё более или менее наладиться и от него отстанут?
Гость
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