Галактионов отреагировал на слухи, что он может возглавить «Локомотив»

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».

Процентное соотношение по тому, что приду в «Локомотив»? Губернатором и руководством области была поставлена задача изменить игровую стилистику в команде. Как и была задача ввести в команду большое количество молодых игроков. На сегодняшний день данные задачи выполняются. Мы меняемся. Нельзя сказать, что мы изменились, но команда меняется. Игроки востребованы: на лицо оценка кадрового потенциала как игроков, так и тренерско-административного состава. А если есть оценка, значит есть спрос и предложение. Поверьте, с первой до последней минуты руководство области и клуба знает обо всём, что происходит в команде. Если будет какой-то нюанс, то всё будет решаться в совместном диалоге.