Президент «Оренбурга» заявил, что клуб может замахнуться на топ-6 РПЛ

Президент «Оренбурга» оценил результаты клуба в первой половине сезона.

Я оцениваю результат «Оренбурга» в первой половине сезона положительно, потому что текущее положение дел превосходит то, на что мы рассчитывали в начале чемпионата. Результат существенно лучше того, который мы ожидали.

Хотим ли мы замахнуться на топ-6? Такие мысли появляются. Закончилась последняя игра, посмотрим моменты. Во время паузы проведем не больше двух новых трансферных решений. Только после этого подумаем о корректировки задач. Изначальная цель была быть в десятке, но сейчас допускаем вариант, что «Оренбург» может замахнуться на большее.

Что касается трансферов, то это клубный процесс, который не останавливается и будет длиться и в межсезонье. Это круглогодичная работа.

Кого рассматриваем? Есть легионеры и россияне — разные варианты. Сейчас работа на этом направлении преследуется различными проблемами. Что касается имен и конкретных игроков, то не хочу ничего пока обнародовать. Может получиться так, что информация будет пустой.