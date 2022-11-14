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Президент «Оренбурга» заявил, что клуб может замахнуться на топ-6 РПЛ

вчера, 11:38

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин оценил результаты клуба в первой половине сезона.

Я оцениваю результат «Оренбурга» в первой половине сезона положительно, потому что текущее положение дел превосходит то, на что мы рассчитывали в начале чемпионата. Результат существенно лучше того, который мы ожидали.

Хотим ли мы замахнуться на топ-6? Такие мысли появляются. Закончилась последняя игра, посмотрим моменты. Во время паузы проведем не больше двух новых трансферных решений. Только после этого подумаем о корректировки задач. Изначальная цель была быть в десятке, но сейчас допускаем вариант, что «Оренбург» может замахнуться на большее.

Что касается трансферов, то это клубный процесс, который не останавливается и будет длиться и в межсезонье. Это круглогодичная работа.

Кого рассматриваем? Есть легионеры и россияне — разные варианты. Сейчас работа на этом направлении преследуется различными проблемами. Что касается имен и конкретных игроков, то не хочу ничего пока обнародовать. Может получиться так, что информация будет пустой.

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Сп62
Сп62 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 15:16
Кто не падает, тот и не взлетает.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:35
Разгром от Зенита еще долго не забудут.
Роман Романов 3
Роман Романов 3
вчера в 12:34
    wn556gt89k9t
    wn556gt89k9t
    вчера в 12:08
    Походу до сих пор вчерашний погром Краснодара обмывают
    Futurista
    Futurista
    вчера в 11:50
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:40
    С такими победами,можно и замахнуться.
    Гость
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