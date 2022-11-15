«Ньюкасл» нацелился на Жефферсона

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вчера, 10:22

«Ньюкасл» следит за форвардом «Ботафого» Жефферсоном, сообщает Mercado do Futebol.

Скауты «сорок» присутствовали во время недавнего матча «Ботафого» против «Сантоса». На Жефферсон​а также претендуют «Вест Хэм» и «Аякса».