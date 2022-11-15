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«Ньюкасл» нацелился на Жефферсона

вчера, 10:22

«Ньюкасл» следит за форвардом «Ботафого» Жефферсоном, сообщает Mercado do Futebol.

Скауты «сорок» присутствовали во время недавнего матча «Ботафого» против «Сантоса». На Жефферсон​а также претендуют «Вест Хэм» и «Аякса».

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
вчера в 10:35
Сороки пора покупать топ футболистов, которые уже сделали себе имя!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:32
22 года, 50 матчей 7 голов...в Бразилии..
Ну..пока что днище.
За миллион можно в Аякс..
Гость
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