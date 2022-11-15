«Ньюкасл» нацелился на Жефферсона

«Ньюкасл» следит за форвардом «Ботафого» Жефферсоном, сообщает Mercado do Futebol.
Скауты «сорок» присутствовали во время недавнего матча «Ботафого» против «Сантоса». На Жефферсона также претендуют «Вест Хэм» и «Аякса».
«Ньюкасл» следит за форвардом «Ботафого» Жефферсоном, сообщает Mercado do Futebol.
Скауты «сорок» присутствовали во время недавнего матча «Ботафого» против «Сантоса». На Жефферсона также претендуют «Вест Хэм» и «Аякса».
Ну..пока что днище.
За миллион можно в Аякс..
Ну..пока что днище.
За миллион можно в Аякс..